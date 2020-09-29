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Covid-19 : "Il y a trop de panique, trop d'affolement", affirme Didier Raoult sur RTL
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7 views • September 29, 2020
28 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=9VS1yV_AjOw
RTL - Toujours avec vous ! : https://www.youtube.com/channel/UCzBoVtUqSyAyr0kF5ABW7gQ
Le Pr Raoult insiste bien sur le fait que la vaccination doit uniquement relever d'un choix personnel.
Le directeur de l'Institut hospitalier universitaire (IHU) Méditerranée était l'invité de RTL à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, "La science est un sport de combat". Il estime que certains de ses confrères diffusent des messages trop alarmistes.
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/covid-19-il-y-a-trop-de-panique-trop-d-affolement-affirme-didier-raoult-sur-rtl-7800843852
RTL - Toujours avec vous ! : https://www.youtube.com/channel/UCzBoVtUqSyAyr0kF5ABW7gQ
Le Pr Raoult insiste bien sur le fait que la vaccination doit uniquement relever d'un choix personnel.
Le directeur de l'Institut hospitalier universitaire (IHU) Méditerranée était l'invité de RTL à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, "La science est un sport de combat". Il estime que certains de ses confrères diffusent des messages trop alarmistes.
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/covid-19-il-y-a-trop-de-panique-trop-d-affolement-affirme-didier-raoult-sur-rtl-7800843852
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