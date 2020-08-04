VACCINES = DEATH / ΕΜΒΟΛΙΑ = ΘΑΝΑΤΟΣ - ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥΣ?

Ta Nea einai Allou 43 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

39 views • August 04, 2020



Το αποτέλεσμα είναι προγράμματα πρόληψης νόσου με βλαβερά εμβόλια υποσκάπτοντας την υγεία παιδιών (και ενηλίκων) παγκοσμίως, η παραπληροφόρηση και προπαγάνδα σχετικά με τα υποτιθέμενα οφέλη των εμβολίων. Και, ενώ ο κόσμος γίνεται όλο και πιο άρρωστος και ουκ ολίγοι καταστρέφονται από τα εμβόλια ή πεθαίνουν, οι φαρμακευτικές ευτυχείς για τα τρελά μονοπωλιακά κέρδη. «Η παγκόσμια αγορά εμβολίων εκτιμήθηκε 31 δις $ το 2016 και αναμένεται να φτάσει τα 65 δις $ το 2023.»

«Περίπου το 80% των συνολικών πωλήσεων εμβολίων προέρχονται από πέντε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (MNC), οι οποίες ήταν προϊόν διαφόρων συγχωνεύσεων και εξαγορών φαρμακευτικών εταιρειών τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ εστιάζουν στις αγορές εμβολίων των βιομηχανικών χωρών, οι πολυεθνικές αυτές πωλούν επίσης τα προϊόντα τους στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις αναδυόμενες αγορές και συμμετέχουν στις Παγκόσμιες Πρωτοβουλίες για την Υγεία.» Ιστοσελίδα Π.Ο.Υ. www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market/global_supply/en/



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Το Αντιεμβολιαστικό Κίνημα:

- Μύθος:

Το αντιεμβολιαστικό κίνημα αποτελείται από έναν απατεώνα γιατρό, τον Άντριου Γουέκφιλντ, και χιλιάδες αμόρφωτους κουτσομπόληδες που περνούν την ώρα τους στο διαδίκτυο προσβάλλοντας τη θεά Επιστήμη. Σε αυτούς αντιπαρατίθενται οι «επιστήμονες» και «ειδήμονες» παιδίατροι.



- Αλήθεια: Οι παιδίατροι δεν ξέρουν τίποτα για τα εμβόλια. Στον παρακάτω σύνδεσμο 126 επιστημονικές οργανώσεις εναντίον των παιδικών εμβολίων από 30 χώρες (με απούσα την Ελλάδα, που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου) κατακεραυνώνουν τον Π.Ο.Υ. για την μεροληπτική και κερδοσκοπική προπαγάνδιση των παιδικών εμβολίων, βασισμένη σε αξιοθρήνητες κάλπικες «επιστημονικές» έρευνες, και την αδιαφορία του για το πλήθος των χρόνιων νόσων που τα εμβόλια προκαλούν στον παγκόσμιο πληθυσμό, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που τώρα ένας στους δύο αμερικανούς να πάσχει από χρόνια νόσο, και ένα στα 36 αμερικανόπουλα να έχει (σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, λόγω εμβολίων) μπει στο φάσμα του αυτισμού.

Στην Ελλάδα επίσης ανεβαίνει κατακόρυφα ο αυτισμός (ένας στους 160 Έλληνες είναι τώρα αυτιστικοί) και θα προσέξατε παντού «Κέντρα Ειδικής Μάθησης» για τα δηλητηριασμένα στον εγκέφαλο από αμερικανικά εμβόλια ελληνόπουλα…



"Ανοιχτή Επιστολή από Διεθνείς Οργανισμούς προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Σχετικά με το Θέμα της Ασφάλειας των Εμβολίων" (η επιστολή επίσης απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, του οποίου η διαπλοκή με τις φαρμακευτικές είναι γνωστή) - Πρωτότυπο: www.efvv.eu/open-letter-to-the-who-from-international-organisations/



Ελληνική μετάφραση:



Στην ακόλουθη διεύθυνση κάπου 100 ομιλίες γιατρών μιλούν ενάντια στα εμβόλια, ξεκαθαρίζουν πως τα εμβόλια ΔΕΝ επέφεραν την υποχώρηση των κολλητικών ασθενειών (βγήκαν στην αγορά όταν οι ασθένειες είχαν ήδη σχεδόν εξ ολοκλήρου υποχωρήσει) και φρικαρισμένοι γονείς διηγούνται την διανοητική ή σωματική αναπηρία που προκλήθηκε στα παιδιά τους όταν τα εμβολίασαν, εξαπατημένοι από ψευδοεπιστημονικές οργανώσεις «πόρνες» των φαρμακευτικών σαν τον Π.Ο.Υ. και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων:

!video_cat/57/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1 "



Σχόλιο μου:

ΞΥΠΝΑΤΕ !

Με πολλά από όσα παρουσιάζονται στο "YoutubeTranslations gr" ΔΙΑΦΩΝΩ, αισθάνομαι όμως την ανάγκη να το Ευχαριστήσω για την μεγάλη προσπάθεια του στο να φέρει στο μη ξενόγλωσσο Ελληνικό κοινό πληροφορίες που Αγνοούνται ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ από τα Ελληνικά Μ.Μ.Ε. / Λοβοτομής... Ενώ θα επισημάνω οτι τόσο όσον αφορά στα παρουσιαζόμενα Στοιχεία και Ντοκουμέντα σχετικά με τα ΕΜΒΟΛΙΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ όσο και κατ' επέκταση στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ "COVID-19" και την ΔΗΘΕΝ "πανδημία" / ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ της ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, είμαστε στην ίδια πλευρά...

Όσες / όσοι έχουν την (κάποτε φυσική...) Περιέργεια και Ενδιαφέρον να ΔΟΥΝ και να ΜΑΘΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ (Αγγλικά), ας επισκευθούν τον παρακάτω ιστότοπο:

https://wespenrevideos.com/the-complete-work-of-wes-penre-and-ariel-glad/ "Ο Del Bigtree, παραγωγός της διάσημης ιατρικής τηλεοπτικής εκπομπής «Οι Γιατροί», ερευνητής δημοσιογράφος ιατρικών θεμάτων, παραγωγός του γνωστού ντοκιμαντέρ «Vaxxed» σχετικά με μια σημαντική απάτη στο Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) που αφορούσε το εμβόλιο MMR, και παραγωγός τηλ. εκπομπής για τους κινδύνους των εμβολίων, εξηγεί τις συγκρούσεις και τη διαπλοκή στον τομέα της ασφάλειας των παιδικών και όχι μόνο εμβολίων. Τέτοιες συγκρούσεις είναι οι νομικές ευθύνες της κυβέρνησης, και φυσικά, επιπρόσθετα, οι οικονομικές της δοσοληψίες με τις φαρμακευτικές.Το αποτέλεσμα είναι προγράμματα πρόληψης νόσου με βλαβερά εμβόλια υποσκάπτοντας την υγεία παιδιών (και ενηλίκων) παγκοσμίως, η παραπληροφόρηση και προπαγάνδα σχετικά με τα υποτιθέμενα οφέλη των εμβολίων. Και, ενώ ο κόσμος γίνεται όλο και πιο άρρωστος και ουκ ολίγοι καταστρέφονται από τα εμβόλια ή πεθαίνουν, οι φαρμακευτικές ευτυχείς για τα τρελά μονοπωλιακά κέρδη. «Η παγκόσμια αγορά εμβολίων εκτιμήθηκε 31 δις $ το 2016 και αναμένεται να φτάσει τα 65 δις $ το 2023.» https://www.alliedmarketresearch.com/vaccines-market «Περίπου το 80% των συνολικών πωλήσεων εμβολίων προέρχονται από πέντε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες (MNC), οι οποίες ήταν προϊόν διαφόρων συγχωνεύσεων και εξαγορών φαρμακευτικών εταιρειών τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ εστιάζουν στις αγορές εμβολίων των βιομηχανικών χωρών, οι πολυεθνικές αυτές πωλούν επίσης τα προϊόντα τους στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις αναδυόμενες αγορές και συμμετέχουν στις Παγκόσμιες Πρωτοβουλίες για την Υγεία.» Ιστοσελίδα Π.Ο.Υ. www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market/global_supply/en/----------------------------------------Το Αντιεμβολιαστικό Κίνημα:- Μύθος:Το αντιεμβολιαστικό κίνημα αποτελείται από έναν απατεώνα γιατρό, τον Άντριου Γουέκφιλντ, και χιλιάδες αμόρφωτους κουτσομπόληδες που περνούν την ώρα τους στο διαδίκτυο προσβάλλοντας τη θεά Επιστήμη. Σε αυτούς αντιπαρατίθενται οι «επιστήμονες» και «ειδήμονες» παιδίατροι.- Αλήθεια: Οι παιδίατροι δεν ξέρουν τίποτα για τα εμβόλια. Στον παρακάτω σύνδεσμο 126 επιστημονικές οργανώσεις εναντίον των παιδικών εμβολίων από 30 χώρες (με απούσα την Ελλάδα, που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου) κατακεραυνώνουν τον Π.Ο.Υ. για την μεροληπτική και κερδοσκοπική προπαγάνδιση των παιδικών εμβολίων, βασισμένη σε αξιοθρήνητες κάλπικες «επιστημονικές» έρευνες, και την αδιαφορία του για το πλήθος των χρόνιων νόσων που τα εμβόλια προκαλούν στον παγκόσμιο πληθυσμό, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που τώρα ένας στους δύο αμερικανούς να πάσχει από χρόνια νόσο, και ένα στα 36 αμερικανόπουλα να έχει (σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, λόγω εμβολίων) μπει στο φάσμα του αυτισμού.Στην Ελλάδα επίσης ανεβαίνει κατακόρυφα ο αυτισμός (ένας στους 160 Έλληνες είναι τώρα αυτιστικοί) και θα προσέξατε παντού «Κέντρα Ειδικής Μάθησης» για τα δηλητηριασμένα στον εγκέφαλο από αμερικανικά εμβόλια ελληνόπουλα…"Ανοιχτή Επιστολή από Διεθνείς Οργανισμούς προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Σχετικά με το Θέμα της Ασφάλειας των Εμβολίων" (η επιστολή επίσης απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, του οποίου η διαπλοκή με τις φαρμακευτικές είναι γνωστή) - Πρωτότυπο: www.efvv.eu/open-letter-to-the-who-from-international-organisations/Ελληνική μετάφραση: https://www.efvv.eu/wp-content/uploads/2018/09/%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CE%AE-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82-1.pdf Στην ακόλουθη διεύθυνση κάπου 100 ομιλίες γιατρών μιλούν ενάντια στα εμβόλια, ξεκαθαρίζουν πως τα εμβόλια ΔΕΝ επέφεραν την υποχώρηση των κολλητικών ασθενειών (βγήκαν στην αγορά όταν οι ασθένειες είχαν ήδη σχεδόν εξ ολοκλήρου υποχωρήσει) και φρικαρισμένοι γονείς διηγούνται την διανοητική ή σωματική αναπηρία που προκλήθηκε στα παιδιά τους όταν τα εμβολίασαν, εξαπατημένοι από ψευδοεπιστημονικές οργανώσεις «πόρνες» των φαρμακευτικών σαν τον Π.Ο.Υ. και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων: http://www.youtubetranslations.gr/# !video_cat/57/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1 "Σχόλιο μου:ΞΥΠΝΑΤΕ !Με πολλά από όσα παρουσιάζονται στο "YoutubeTranslations gr" ΔΙΑΦΩΝΩ, αισθάνομαι όμως την ανάγκη να το Ευχαριστήσω για την μεγάλη προσπάθεια του στο να φέρει στο μη ξενόγλωσσο Ελληνικό κοινό πληροφορίες που Αγνοούνται ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ από τα Ελληνικά Μ.Μ.Ε. / Λοβοτομής... Ενώ θα επισημάνω οτι τόσο όσον αφορά στα παρουσιαζόμενα Στοιχεία και Ντοκουμέντα σχετικά με τα ΕΜΒΟΛΙΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ όσο και κατ' επέκταση στην ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ "COVID-19" και την ΔΗΘΕΝ "πανδημία" / ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ της ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ, είμαστε στην ίδια πλευρά...Όσες / όσοι έχουν την (κάποτε φυσική...) Περιέργεια και Ενδιαφέρον να ΔΟΥΝ και να ΜΑΘΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ (Αγγλικά), ας επισκευθούν τον παρακάτω ιστότοπο: Keywords vaccinesdeathtruth

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