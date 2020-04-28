Dr. Erickson COVID-19 Briefing

Låt oss lyssna på vad 2 akutvårdsläkare, utbildade i virologi / immunologi och med tillsammans över 40 års erfarenhet säger om covid-19 situationen. De ställer sig frågan: ”Ser vi en rimlig reaktion? Följer vi vetenskaplig praxis i vårt sätt att möta pandemin”. Deras svar på frågan är nej.

Det de gjort är att de följt utvecklingen från start på väldigt, väldigt nära håll. De arbetar praktiskt med verkliga fall. De analyserar data/ statistik – inte bara i sitt eget county och sin egen stat (Kalifornien) utan i landet i stort (USA) och till och med världen i stort.

Deras insikt är att Covid-19 inte är signifikant värre än en vanlig säsongsinfluensa. Varken vad gäller spridning eller antal dödsfall. De förstår inte samhällets reaktion. De förstår inte varför vi stänger ner företag, sänder hem dess anställda, stänger ner skolor, restauranger och caféer o.s.v. Reaktionen är inte rimlig. De upprepar det gång på gång: ”Samhällets reaktion är inte vetenskapligt förankrad”.

De poängterar att råden vi får är tveksamma. Javisst, för människor som är gamla, svaga och redan har nedsatt funktion pga andra sjukdomar så är reaktionen rimlig. Men inte för samhället som helhet. Inte för människor som är friska