💡 Minds.com is a social network for smart people!

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Introducing myself on Minds.com: I'm an Applied Neuroscience Strategist, world traveler, thinker, and smart drug dealer
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