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PASTA-BOY (NWO) TO BE FIRED WITH TRAITOR FBI WRAY (NWO); PASTA-BOY SAYS NO DEMOCRAT COORDINATED VOTER FRAUD; UNRESTRICTED FOREIGN AND DOMESTIC WARFARE BY TRAITORS; GITMO BUSY
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Low Information + Low Intelligence + Low Skill = Low Intensity Conflict. SOLIC Answers: Legendary Green Beret now DoD AD Chris Miller + DD of JSOC/SOCOM Ezra Cohen Watnic + Sydney Powell Krakens.
Jeffrey Prather
DONALD J. TRUMP 46th PRESIDENT
THE JAPANESE WERE AFRAID OF A GUN BEHIND EVERY BLADE OF GRASS IN WW II-1945 POPULATION 139 MILLION
2020 POPULATION IS 330 MILLION & THERE ARE 139 MILLION GUN OWNERS THAT OWN 6 TRILLION GUNS- READY TO DEFEND THE U.S. CONSTITUTION; IF NECESSARY ABOLISH THIS GOVERNMENT; CUT OUT THE CANCER OF THE CIA, FBI, DOJ, ATF, DHS, TRAITORS CISA IF THE CHECKS & BALANCES OF THE CONSTITUTION THE FOUNDERS KNEW COULD OCCUR FROM FOREIGN INFLUENCE IS NOT NEUTRALIZED. THE CCP BUYING DOMINION OWNED COMMUNIST LEADERS IN VENEZUELA, & CCP TRAITORS;
THEN THE CHECK & BALANCE OF THE 2nd AMENDMENT; THE LARGEST STANDING ARMY IN THE WORLD WILL BE EMPLOYED TO DEFEND AGAINST FOREIGN & DOMESTIC ENEMIES; THE FIRST CIVIL WAR TARGETS TO BE TAKEN OUT & HUNG FROM TREES ARE THE KNOWN TRAITORS IN CONGRESS, SENATE, AGENCIES & DEPARTMENTS; THE CCP CIA MEDIA EXECUTIVES, OWNERS & COMMUNIST MOUTH PIECES WILL BE DECORATING TREES ACROSS THE UNITED STATES-THE TRAITOR 5th COLUMN. THE PATRIOT ACT; CONSTITUTION VIOLATING NDAA, FEMA EDICTS WILL BE SHREDDED WITH THE FBI, CIA, DHS, TSA. THE FREEDOM TO TRAVEL WILL BE RESTORED FOR U.S. CITIZENS. MASK EDICTS WILL DISAPPEAR WITH EDICT GOVERNORS, PUBLIC HEALTH OFFICIALS, & MAYORS-ALL HUNG FROM AMERICAN OAK TREES
20.2K subscribers
PASTA-BOY BARR ( ANOTHER TRAITOR TRUMP SHOT HIMSELF WITH ) SAYS NO FRAUD WHEN THE EVIDENCE IS OVERWHELMING OF DEMOCRAT VOTER FRAUD
TRUMP SHOULD HAVE NEVER APPOINTED BARR AND SHOULD IMMEDIATELY FIRE BARR AND WRAY
PUT SYDNEY POWELL AS ACTING DIRECTOR OF FBI AND LARRY KLAYMAN AS HEAD OF DOJ
AS SYDNEY POWELL SAID " IT IS TIME TO CLEAN OUT THE DOJ AND FBI WITH CLOROX AND A FIRE HOSE "
HOW MANY APPOINTMENTS HAS TRUMP MADE THAT HE WOULD NEVER TRUST THESE CHARACTERS TO SHARPEN PENCILS IN HIS TRUMP ENTERPRISE ?
Jeffrey Prather
DONALD J. TRUMP 46th PRESIDENT
THE JAPANESE WERE AFRAID OF A GUN BEHIND EVERY BLADE OF GRASS IN WW II-1945 POPULATION 139 MILLION
2020 POPULATION IS 330 MILLION & THERE ARE 139 MILLION GUN OWNERS THAT OWN 6 TRILLION GUNS- READY TO DEFEND THE U.S. CONSTITUTION; IF NECESSARY ABOLISH THIS GOVERNMENT; CUT OUT THE CANCER OF THE CIA, FBI, DOJ, ATF, DHS, TRAITORS CISA IF THE CHECKS & BALANCES OF THE CONSTITUTION THE FOUNDERS KNEW COULD OCCUR FROM FOREIGN INFLUENCE IS NOT NEUTRALIZED. THE CCP BUYING DOMINION OWNED COMMUNIST LEADERS IN VENEZUELA, & CCP TRAITORS;
THEN THE CHECK & BALANCE OF THE 2nd AMENDMENT; THE LARGEST STANDING ARMY IN THE WORLD WILL BE EMPLOYED TO DEFEND AGAINST FOREIGN & DOMESTIC ENEMIES; THE FIRST CIVIL WAR TARGETS TO BE TAKEN OUT & HUNG FROM TREES ARE THE KNOWN TRAITORS IN CONGRESS, SENATE, AGENCIES & DEPARTMENTS; THE CCP CIA MEDIA EXECUTIVES, OWNERS & COMMUNIST MOUTH PIECES WILL BE DECORATING TREES ACROSS THE UNITED STATES-THE TRAITOR 5th COLUMN. THE PATRIOT ACT; CONSTITUTION VIOLATING NDAA, FEMA EDICTS WILL BE SHREDDED WITH THE FBI, CIA, DHS, TSA. THE FREEDOM TO TRAVEL WILL BE RESTORED FOR U.S. CITIZENS. MASK EDICTS WILL DISAPPEAR WITH EDICT GOVERNORS, PUBLIC HEALTH OFFICIALS, & MAYORS-ALL HUNG FROM AMERICAN OAK TREES
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PASTA-BOY BARR ( ANOTHER TRAITOR TRUMP SHOT HIMSELF WITH ) SAYS NO FRAUD WHEN THE EVIDENCE IS OVERWHELMING OF DEMOCRAT VOTER FRAUD
TRUMP SHOULD HAVE NEVER APPOINTED BARR AND SHOULD IMMEDIATELY FIRE BARR AND WRAY
PUT SYDNEY POWELL AS ACTING DIRECTOR OF FBI AND LARRY KLAYMAN AS HEAD OF DOJ
AS SYDNEY POWELL SAID " IT IS TIME TO CLEAN OUT THE DOJ AND FBI WITH CLOROX AND A FIRE HOSE "
HOW MANY APPOINTMENTS HAS TRUMP MADE THAT HE WOULD NEVER TRUST THESE CHARACTERS TO SHARPEN PENCILS IN HIS TRUMP ENTERPRISE ?
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