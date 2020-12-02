Διαγνωστικά τεστ και αντιμετώπιση της COVID-19: Ο Δρ Τάρρο στο Διεπιστημονικό Συνέδριο

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86 views • December 02, 2020





Ο Δρ Τάρρο συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο “Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ:

και τη δεύτερη εδώ:

Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Τάρρο:





• Αντιμετωπίζουμε μια παθολογία που προκαλεί από 100 έως 500 φορές λιγότερους θανάτους από αυτούς που προκαλούντα από άλλες αιτίες: 600 θάνατοι από καρδιαγγειακές παθήσεις, 500 θάνατοι από καρκίνους, καθημερινά στην Ιταλία.



• Το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες τα τεστ PCR θα γίνονται μόνο σε ασθενείς με συμπτώματα COVID-19.



• Οι ασυμπτωματικοί δεν μολύνουν άλλους, διότι έχουν χαμηλό ιικό φορτίο.



• Τα διάφορα υποχρεωτικά μέτρα που επιβάλλονται με διατάγματα, εγκυκλίους, δημοτικούς κανονισμούς κλπ είναι παράνομα. Επίσης, δεν νοείται υποχρεωτικότητα στις ιατρικές πράξεις.



• Τα τεστ δεν αποτελούν έγκυρη διαγνωστική εξέταση. Ο ίδιος ο εφευρέτης του PCR, ο οποίος είναι και κάτοχος βραβείου Νόμπελ, είχε δηλώσει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διάγνωση.



• Η μάσκα θα πρέπει να φοριέται μόνο από όσους νοσούν και όσους έρχονται σε στενή επαφή με νοσούντες.



• Οι οδηγίες του Π.Ο.Υ. για τα παιδιά, αναφέρουν ότι τα παιδιά κάτω των 6 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκα, και στις ηλικίες 6 έως 12, μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπτώματα.



• Η έκφραση του προσώπου είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μέσω των εκφράσεων του προσώπου δείχνουμε τα συναισθήματα και τις προθέσεις μας, αλλά επίσης, το πρόσωπο αντιπροσωπεύει την ταυτότητά μας. Σ’ αυτήν τη διαδικασία, εμπλέκονται τρεις περιοχές του κεντρικού νευρικού μας συστήματος: η ατρακτοειδής έλικα, η ινιακή περιοχή του προσώπου και η ανώτερη κροταφική σχισμή. Όλο αυτό το κύκλωμα συνδέεται με την αμυγδαλή, η οποία δίνει τον έλεγχο των συναισθημάτων, και με τον κογχομετωπιαίο φλοιο. Για τα μικρά παιδιά η χρήση μάσκας δεν είναι καθόλου ενδεδειγμένη, γιατί σ’ αυτά οι περιοχές αυτές δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένες, αλλά ωριμάζουν με την ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση. Με τη μάσκα, το παιδί αδυνατεί να διακρίνει το ένα πρόσωπο από το άλλο, ή να διακρίνει το φύλο, να διακρίνει δηλαδή με ποιον έχει να κάνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει έναν “λειτουργικό αυτισμό”.



• Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει 1,5 εκατ. δολ. για την ανάπτυξη ενός τεστ που είναι έγκυρο και μπορεί να διακρίνει τον ιό της γρίπης από τον νέο κορωνοϊό. Αυτό το τεστ θα πρέπει να δοθεί στην κυκλοφορία και να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της COVID-19.



• Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, όπως έχει φανεί και σε έρευνα του αμερικανικού πενταγώνου, ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης αυξάνει τις πιθανότητες μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό κατά πάνω από 30%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε πολλές περιοχές της Ιταλίας γίνεται αυστηρή σύσταση ή ακόμα και μπαίνει υποχρεωτικά σε κάποιες περιπτώσεις, ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Στο Μπέργκαμο πέθαναν από κορωνοϊό 185.000 άτομα εμβολιασμένα κατά της γρίπης και στη Μπρέσια 34.000 εμβολιασμένα για μηνιγγιτιδόκοκκο.



• Στα αρχικά της στάδια και στις ήπιες εκδηλώσεις της, η COVID-19 μπορεί να αντιμετωπιστεί με υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομικίνη, ενώ σε προχωρημένο στάδιο η οροθεραπεία φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα.



Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Ο Δρ Giulio Tarro ασχολείται επί του παρόντος με επιστημονική έρευνα για τον διαχωρισμό και την ταυτοποίηση των αντιγόνων των όγκων στις κυτταρικές μεμβράνες και την πιθανή αξία τους στην ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Messina. Συνέχισε στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης, απ’ όπου έλαβε το MD του "summa cum laude". Στη συνέχεια εργάστηκε στο Ίδρυμα Ερευνών του Νοσοκομείου Παίδων στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι. Έγινε επίκουρος καθηγητής Ερευνητικής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Νάπολη και ίδρυσε εργαστήριο ιολογίας στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων, με τη βοήθεια Ερευνητικής Σύμβασης από το Εθνικό Ίδρυμα Καρκίνου (ΗΠΑ) και καθηγητής για την Ογκολογική ιολογία. Εργάστηκε ως Ανώτερος Επιστήμονας στο Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο του Frederick με τον Δρ Albert Sabin. Έχει εκλεγεί για συμμετοχή σε πολλές ακαδημίες και ενώσεις. Από το 2007 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοτεχνολογιών και Virus Sphere της Παγκόσμιας Ακαδημίας Βιοϊατρικών Τεχνολογιών της UNESCO, και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Temple University, College of Science and Technology, της Φιλαδέλφεια.Ο Δρ Τάρρο συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο “Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020, και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=q8vRAaPhqSs και τη δεύτερη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OB4PEtxt9YE& ;list=LL&index=19Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Τάρρο:• Αντιμετωπίζουμε μια παθολογία που προκαλεί από 100 έως 500 φορές λιγότερους θανάτους από αυτούς που προκαλούντα από άλλες αιτίες: 600 θάνατοι από καρδιαγγειακές παθήσεις, 500 θάνατοι από καρκίνους, καθημερινά στην Ιταλία.• Το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες τα τεστ PCR θα γίνονται μόνο σε ασθενείς με συμπτώματα COVID-19.• Οι ασυμπτωματικοί δεν μολύνουν άλλους, διότι έχουν χαμηλό ιικό φορτίο.• Τα διάφορα υποχρεωτικά μέτρα που επιβάλλονται με διατάγματα, εγκυκλίους, δημοτικούς κανονισμούς κλπ είναι παράνομα. Επίσης, δεν νοείται υποχρεωτικότητα στις ιατρικές πράξεις.• Τα τεστ δεν αποτελούν έγκυρη διαγνωστική εξέταση. Ο ίδιος ο εφευρέτης του PCR, ο οποίος είναι και κάτοχος βραβείου Νόμπελ, είχε δηλώσει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για διάγνωση.• Η μάσκα θα πρέπει να φοριέται μόνο από όσους νοσούν και όσους έρχονται σε στενή επαφή με νοσούντες.• Οι οδηγίες του Π.Ο.Υ. για τα παιδιά, αναφέρουν ότι τα παιδιά κάτω των 6 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκα, και στις ηλικίες 6 έως 12, μόνο στην περίπτωση που έχουν συμπτώματα.• Η έκφραση του προσώπου είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μέσω των εκφράσεων του προσώπου δείχνουμε τα συναισθήματα και τις προθέσεις μας, αλλά επίσης, το πρόσωπο αντιπροσωπεύει την ταυτότητά μας. Σ’ αυτήν τη διαδικασία, εμπλέκονται τρεις περιοχές του κεντρικού νευρικού μας συστήματος: η ατρακτοειδής έλικα, η ινιακή περιοχή του προσώπου και η ανώτερη κροταφική σχισμή. Όλο αυτό το κύκλωμα συνδέεται με την αμυγδαλή, η οποία δίνει τον έλεγχο των συναισθημάτων, και με τον κογχομετωπιαίο φλοιο. Για τα μικρά παιδιά η χρήση μάσκας δεν είναι καθόλου ενδεδειγμένη, γιατί σ’ αυτά οι περιοχές αυτές δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένες, αλλά ωριμάζουν με την ανάπτυξη και την κοινωνικοποίηση. Με τη μάσκα, το παιδί αδυνατεί να διακρίνει το ένα πρόσωπο από το άλλο, ή να διακρίνει το φύλο, να διακρίνει δηλαδή με ποιον έχει να κάνει, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει έναν “λειτουργικό αυτισμό”.• Οι ΗΠΑ έχουν διαθέσει 1,5 εκατ. δολ. για την ανάπτυξη ενός τεστ που είναι έγκυρο και μπορεί να διακρίνει τον ιό της γρίπης από τον νέο κορωνοϊό. Αυτό το τεστ θα πρέπει να δοθεί στην κυκλοφορία και να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της COVID-19.• Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, όπως έχει φανεί και σε έρευνα του αμερικανικού πενταγώνου, ότι ο εμβολιασμός κατά της γρίπης αυξάνει τις πιθανότητες μόλυνσης από τον νέο κορωνοϊό κατά πάνω από 30%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε πολλές περιοχές της Ιταλίας γίνεται αυστηρή σύσταση ή ακόμα και μπαίνει υποχρεωτικά σε κάποιες περιπτώσεις, ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Στο Μπέργκαμο πέθαναν από κορωνοϊό 185.000 άτομα εμβολιασμένα κατά της γρίπης και στη Μπρέσια 34.000 εμβολιασμένα για μηνιγγιτιδόκοκκο.• Στα αρχικά της στάδια και στις ήπιες εκδηλώσεις της, η COVID-19 μπορεί να αντιμετωπιστεί με υδροξυχλωροκίνη και αζιθρομικίνη, ενώ σε προχωρημένο στάδιο η οροθεραπεία φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα.Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Keywords pandemicfalse positivecovid-19sars-cov-2hydroxychloroquinepcr test

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