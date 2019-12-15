© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
16RCB Om hur man genomskådar desinformation
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
3 views • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1)George Carlin om den amerikanska drömmen
2) Patrik, Daniel och Martin deltar i programmet som inleds med de senaste turerna kring Simons bok och nedsläckningen och censuren på olika mediaplattformar. Patrik berättar lite om Ken Wheeler och Jeffrey Wolynski och deras teorier kring astronomi som stämmer väldigt bra överens med vad Simon Shack skriver om i sin bok.
Därefter följer diskussion om Martins medverkan i podden Ingrid och Conrad, Unabombarens manifest och den psykologiska operationen på Drottninggatan för ett år sedan.
3).Simon Shacks låt Solarity
4) Martins fråga gällande 9/11 till Ole Dammegård på Open mind Conference i Köpenhamn 2016
5)Martins fråga gällande 9/11 till Christopher Bollyn på Open mind Conference i Köpenhamn 2016
6)Martins fråga gällande dagen då JFK försvann från världens mediaarena till Jens Mohr Tygesen på Open mind Conference i Köpenhamn 2016
7)Martins fråga gällande Atombombernas vara eller icke vara till James Corbett på Open mind Conference i Köpenhamn 2017
8)Simon Shacks låt Rise to the occation
9) Martins medverkan i podden Ingrid och Conrad
Länkar
Ken Wheeler
https://www.youtube.com/watch?v=VWMu0cndKl4
https://malagabay.wordpress.com/2016/12/23/ken-l-wheeler-the-missing-secrets-of-magnetism/
Jeffrey Wolynski
http://stellar-metamorphosis.blogspot.se/
https://plus.google.com/108042940443906408148
1)George Carlin om den amerikanska drömmen
2) Patrik, Daniel och Martin deltar i programmet som inleds med de senaste turerna kring Simons bok och nedsläckningen och censuren på olika mediaplattformar. Patrik berättar lite om Ken Wheeler och Jeffrey Wolynski och deras teorier kring astronomi som stämmer väldigt bra överens med vad Simon Shack skriver om i sin bok.
Därefter följer diskussion om Martins medverkan i podden Ingrid och Conrad, Unabombarens manifest och den psykologiska operationen på Drottninggatan för ett år sedan.
3).Simon Shacks låt Solarity
4) Martins fråga gällande 9/11 till Ole Dammegård på Open mind Conference i Köpenhamn 2016
5)Martins fråga gällande 9/11 till Christopher Bollyn på Open mind Conference i Köpenhamn 2016
6)Martins fråga gällande dagen då JFK försvann från världens mediaarena till Jens Mohr Tygesen på Open mind Conference i Köpenhamn 2016
7)Martins fråga gällande Atombombernas vara eller icke vara till James Corbett på Open mind Conference i Köpenhamn 2017
8)Simon Shacks låt Rise to the occation
9) Martins medverkan i podden Ingrid och Conrad
Länkar
Ken Wheeler
https://www.youtube.com/watch?v=VWMu0cndKl4
https://malagabay.wordpress.com/2016/12/23/ken-l-wheeler-the-missing-secrets-of-magnetism/
Jeffrey Wolynski
http://stellar-metamorphosis.blogspot.se/
https://plus.google.com/108042940443906408148
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.