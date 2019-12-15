16RCB Om hur man genomskådar desinformation

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011)George Carlin om den amerikanska drömmen2) Patrik, Daniel och Martin deltar i programmet som inleds med de senaste turerna kring Simons bok och nedsläckningen och censuren på olika mediaplattformar. Patrik berättar lite om Ken Wheeler och Jeffrey Wolynski och deras teorier kring astronomi som stämmer väldigt bra överens med vad Simon Shack skriver om i sin bok.Därefter följer diskussion om Martins medverkan i podden Ingrid och Conrad, Unabombarens manifest och den psykologiska operationen på Drottninggatan för ett år sedan.3).Simon Shacks låt Solarity4) Martins fråga gällande 9/11 till Ole Dammegård på Open mind Conference i Köpenhamn 20165)Martins fråga gällande 9/11 till Christopher Bollyn på Open mind Conference i Köpenhamn 20166)Martins fråga gällande dagen då JFK försvann från världens mediaarena till Jens Mohr Tygesen på Open mind Conference i Köpenhamn 20167)Martins fråga gällande Atombombernas vara eller icke vara till James Corbett på Open mind Conference i Köpenhamn 20178)Simon Shacks låt Rise to the occation9) Martins medverkan i podden Ingrid och ConradLänkarKen WheelerJeffrey Wolynski