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ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ! Ο ΣΤΟΧΟΣ, ΕΝΑΣ: ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ...!
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224 views • March 20, 2020
Πρόκειται για μια ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, που ξεπερνά κάθε νοσηρότητα. Οι υποψίες για την ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, ήταν από την πρώτη στιγμή διατυπωμένες απ’ όσους μπορούσαμε να αντιληφθούμε τι παίζεται πίσω από την κουρτίνα… Πολλοί μιλούσαμε για ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, διαπιστώνοντας πως όλοι οι αρχηγοί κρατών πρόεδροι και πρωθυπουργοί, επέβαλαν μέτρα που παρέπεμπαν στην ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ.
Νοσούντες – νεκροί – μέτρα «πρόληψης» – μια κοινωνία σε πανικό…
‘Ολα οργανωμένα στην εντέλεια μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια…
Όλα να οδηγούν στον φόβο και στον πανικό των λαών…
ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΚΥΨΟΥΝ.
ΚΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ, ΕΝΑΣ: ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ!
Μέχρι εδώ, λίγο πολύ, αρκετοί το είχαμε συνειδητοποιήσει…
Από το σημείο αυτό και μετά όμως, ξεκινάει Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ…
ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ;;;
Πολλά τα ερωτηματικά που διατυπώθηκαν, αλλά ελάχιστοι ίσως έφτασαν στο τελικό στάδιο της απάντησης…
Δεν θα γράψω περισσότερα…
Θ’ αφήσω τον ομιλητή του βίντεο, τον γνωστό συγγραφέα και ερευνητή, να σας αποκαλύψει ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ.
Σας παρακαλώ, όσοι μπορείτε, να κατεβάσετε άμεσα το βίντεο, γιατί μπορεί να το εξαφανίσουν, και όποιος μπορεί, ας μου το στείλει να το αποθηκεύσω.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟ ΔΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ… Θ’ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΝ…
ΚΑΙ Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ.
ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
Νοσούντες – νεκροί – μέτρα «πρόληψης» – μια κοινωνία σε πανικό…
‘Ολα οργανωμένα στην εντέλεια μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια…
Όλα να οδηγούν στον φόβο και στον πανικό των λαών…
ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΚΥΨΟΥΝ.
ΚΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ, ΕΝΑΣ: ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ!
Μέχρι εδώ, λίγο πολύ, αρκετοί το είχαμε συνειδητοποιήσει…
Από το σημείο αυτό και μετά όμως, ξεκινάει Η ΠΑΡΑΝΟΙΑ…
ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ;;;
Πολλά τα ερωτηματικά που διατυπώθηκαν, αλλά ελάχιστοι ίσως έφτασαν στο τελικό στάδιο της απάντησης…
Δεν θα γράψω περισσότερα…
Θ’ αφήσω τον ομιλητή του βίντεο, τον γνωστό συγγραφέα και ερευνητή, να σας αποκαλύψει ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ.
Σας παρακαλώ, όσοι μπορείτε, να κατεβάσετε άμεσα το βίντεο, γιατί μπορεί να το εξαφανίσουν, και όποιος μπορεί, ας μου το στείλει να το αποθηκεύσω.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.
ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟ ΔΟΥΝ ΤΟΣΟ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ… Θ’ ΑΦΥΠΝΙΣΤΟΥΝ…
ΚΑΙ Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ.
ΟΛΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.
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