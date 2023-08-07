†π.Νικόλαος Μανώλης,Η ελπίδα στον Θεό [ΒΙΝΤΕΟ 2013]

Ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Νικολάου Μανώλη με θέμα την “Παράκληση δια εκείνους που ήσαν πλούσιοι και επτώχευσαν” και πώς δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα μας στον Θεό… Πραγματοποιήθηκε στις 25-9-2013 στο πνευματικό κέντρο του Ιερόυ Ναόυ Προφήτη Ηλία Άνω Πόλεως Θεσ/νίκης.

O † π. Νικόλαος έδωσε μεγάλες μάχες εναντίον της παναίρεσης του Οικουμενισμού που έχει αλώσει τα υψηλά κλιμάκια της εκκλησιαστικής ηγεσίας.

