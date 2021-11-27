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LOOK WHAT THEY ARE DOING TO THE CHILDREN!
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201 views • November 27, 2021
FOR GODS SAKE WAKE UP WORLD!
GOD BLESS YOU ALL - PLEASE TAKE HEED! - THE DEADLY MRNA TECHNOLOGY IS NOW KILLING EVERYONE THEN BLAMED ON A MYSTERY VARIANT WHEN IN FACT IT THE SIDE EFFECTS FROM THE TOXIN SPIKE PROTEIN MADE INSIDE HUMANS FROM THE GAIN OF FUNCTION BIO WEAPON KNOW AS MRNA VACCINATIONS , BUT ITS A NON TESTED NON APPROVED CLOT SHOT!
YOU ARE THE RESISTANCE AND THE 99% SO LET IT BE KNOWN WE WILL NOT COMPLY AND WE DO NOT CONSENT! - ANYONE PUSHING OR PROMOTING THIS FAKE MEDICINE IS A CRIMINAL AND A FRAUDSTER! - NO ONE IS COMING TO SAVE YOU SO UNITE AND SAVE EVERYONE - VAXXED OR UNVAXXED YOU ARE ALL ONE - ALL PRAISES TO THE MOST HIGH GOD ALMIGHTY AND MAY HIS LIGHT SHINE IN YOU ,THEY CALL IT A SAVING GRACE FOR A REASON AND YOU ALL ARE IN POSSESSION OF IT - WORLDWIDE UNITY WILL CEMENT THIS! - PRACTICE IT NOW!
"I LOVE YOU ALL" STAND UP AND BE THE RESISTANCE - THE FUTURE OF MANKIND DEPENDS ON ALL OF YOU! #BETHERESISTANCE #WERENOTHAVINGIT -
KAREN KINGSTON THIS IS AN ACT OF WAR AGAINST US ALL
https://www.bitchute.com/video/CmrAYi834KNT/
Murder!, Just Hours After Publishing The Secret Of The Vax The Dr. Is Dead - https://www.brighteon.com/d8896279-e2ca-45ea-9a70-080ffdd00bbc
WARP SPEED HAS NOT WORKED - STOP COVID19 SHOTS NOW! - https://www.brighteon.com/f6aec1a1-5891-452e-8f3d-8fd5b205880d
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