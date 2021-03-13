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Псевдомолекулы, сваренные в подвале. Расследование МедАльтернатива.инфо
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110 views • March 13, 2021
Репортаж-провокация НТВ, цинизм и наглая ложь https://youtu.be/fK15ce9TWKw
Разоблачение провокации НТВ и Харченко https://youtu.be/lPwrMPTc-vo
Официальная медицина откровенно врет. Но тот, кто открыл глаза, пробудился, уже не изменит свою точку зрения. Большинство онкологов-химиотерапевтов никак не могут смириться с постоянным оттоком пациентов и принимают отчаянные лживые попытки удержать оставшихся адептов официальной медицины.
В данном видеообращении Борис Гринблат разбирает провокационный сюжет канала НТВ, направленный против МедАльтернативы.
Почему онкологи утверждают, что пациенты обращаются к ним слишком поздно? Почему после лечения рака официальной медициной людям становится еще хуже и они уходят на поиски альтернативных методов? Достаточно ли одной соды для лечения рака? Почему врачей так долго учат в медицинских ВУЗах? И что же всё-таки такое “Молекулы, сваренные в подвале”?
Важно помнить! Если вы решите применять тот или иной метод альтернативного лечения, то это следует рассматривать ТОЛЬКО как часть лечебного КОМПЛЕКСА, включающего в себя: устранение причины заболевания, детоксикацию организма, иммунномодуляцию, строгую антираковую диету, антимикробную терапию, оксигенацию и ощелачивание, а также важную составляющую - работу с психикой. Подробнее здесь:
medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod
Статьи и протоколы, упоминаемые в видео
Комплексный подход в лечении рака
https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod
Эффективные анти-раковые протоколы лечения: 1. Хлорид Цезия
https://medalternativa.info/entry/protokol-hlorid-tseziya/
Эффективные анти-раковые протоколы лечения: 2. Бикарбонат натрия (сода)
https://medalternativa.info/entry/protokol-bikarbonat-natriya/
Перекись водорода – «чудодейственное лекарство»?
https://medalternativa.info/entry/perekis-vodoroda/
Перекись водорода 35% – мощное оружие против рака
https://medalternativa.info/entry/perekis-vodoroda-protiv-raka/
8 удивительно простых способов детоксикации организма
https://medalternativa.info/entry/detoksikatsiya-organizm/
Кофейные клизмы – чудо детоксикации и метод лечения
https://medalternativa.info/entry/kofejnye-klizmy/
ТЕГ: ДЕТОКСИКАЦИЯ
https://medalternativa.info/tag/detoxic/
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Разоблачение провокации НТВ и Харченко https://youtu.be/lPwrMPTc-vo
Официальная медицина откровенно врет. Но тот, кто открыл глаза, пробудился, уже не изменит свою точку зрения. Большинство онкологов-химиотерапевтов никак не могут смириться с постоянным оттоком пациентов и принимают отчаянные лживые попытки удержать оставшихся адептов официальной медицины.
В данном видеообращении Борис Гринблат разбирает провокационный сюжет канала НТВ, направленный против МедАльтернативы.
Почему онкологи утверждают, что пациенты обращаются к ним слишком поздно? Почему после лечения рака официальной медициной людям становится еще хуже и они уходят на поиски альтернативных методов? Достаточно ли одной соды для лечения рака? Почему врачей так долго учат в медицинских ВУЗах? И что же всё-таки такое “Молекулы, сваренные в подвале”?
Важно помнить! Если вы решите применять тот или иной метод альтернативного лечения, то это следует рассматривать ТОЛЬКО как часть лечебного КОМПЛЕКСА, включающего в себя: устранение причины заболевания, детоксикацию организма, иммунномодуляцию, строгую антираковую диету, антимикробную терапию, оксигенацию и ощелачивание, а также важную составляющую - работу с психикой. Подробнее здесь:
medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod
Статьи и протоколы, упоминаемые в видео
Комплексный подход в лечении рака
https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod
Эффективные анти-раковые протоколы лечения: 1. Хлорид Цезия
https://medalternativa.info/entry/protokol-hlorid-tseziya/
Эффективные анти-раковые протоколы лечения: 2. Бикарбонат натрия (сода)
https://medalternativa.info/entry/protokol-bikarbonat-natriya/
Перекись водорода – «чудодейственное лекарство»?
https://medalternativa.info/entry/perekis-vodoroda/
Перекись водорода 35% – мощное оружие против рака
https://medalternativa.info/entry/perekis-vodoroda-protiv-raka/
8 удивительно простых способов детоксикации организма
https://medalternativa.info/entry/detoksikatsiya-organizm/
Кофейные клизмы – чудо детоксикации и метод лечения
https://medalternativa.info/entry/kofejnye-klizmy/
ТЕГ: ДЕТОКСИКАЦИЯ
https://medalternativa.info/tag/detoxic/
Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте видео. Это может спасти чьи-то жизни.
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