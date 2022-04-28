BREAK!* ONTHULLING! WE HEBBEN EEN NIEUWE COLUMNIST!

Beste Chris,

laten we eerst even naar de feiten gaan. Ik was eerder met jou in contact over Videre maar ook over de FvD nazi-sekte waar Café Weltschmerz onder valt.

Ik heb inderdaad contact met Videre, en maak daar geen geheim van. Het is simpel, ik krijg informatie van Videre over prominente spelers uit de demo-scene.

Daar staat tegenover dat ik iets voor deze informatie terug doe. Ik maak video's. Zo begon een samenwerkingsverband met daarbij een zekere afstand tussen beide partijen.

Een noodzakelijke afstand vanwege de verschillende visie's van beide partijen. Mijn visie staat nagenoeg haaks op de visie van het Videre collectief.

Ik probeer ik de leugenaars uit de soep van oprechte activisten te filteren. De mensen die bewust leugens verkondigen uit de groep mensen die oprecht is maar gemanipuleerd wordt door de FvD-club waar jij momenteel voor werkt.

Heb je wel eens video's van mij gezien waarin oprechte demonstranten voor joker worden gezet? Nee Chris. Naast Eldor, een Richard, een Ferdi, een Marijke zijn er nog vele anderen die ik promoot in mijn video's.

Waarom? Omdat ze oprecht zijn. Videre hakt en zaagt alles omver die als een kip zonder kop demonstreert. Waarom? Moet je hun vragen. Ik weet zeker dat deze mensen er een goede reden voor hebben.



Feitelijk doe jij wat ik doe. Je bent in contact met de aartsvijand van mij en ik met die van jou. Hoorde je me hierover oordelen? Nee! Ik oordeel niet over

jouw keuzes Chris. Waarom niet? Omdat ik denk dat jij je

er niet bewust van bent met wie jij je inlaat. Ben ik boos op je visie? Nee Chris ik ben niet boos op jou. Sterker nog, ik ga je de komende tijd aantonen dat je aan de verkeerde kant staat.

Wannneer het voor iedereen duidelijk is dat deze groep, waar jij je nu tussen begeeft fout is, dan zal ik je vertellen wie ik ben.

Wanneer deze groep die over de hele wereld actief is door de mand is gevallen, dan ga je zien dat ik Videre niet ben. Jij en velen met jou veroorzaken, door de beschuldigingen die jullie uiten, heel veel ellende Chris.



Dat is waarom ik deze serie video's pakte. Niet om jou een loer te draaien Chris. Nee, ik pakte deze reeks video's om aan te tonen dat zowel Jurriaan, William, Marijke maar ook jij, geen onderdeel van Videre zijn.

Ik heb eerder aan kunnen tonen dat Marijke uitgesloten kon worden alszijnde onderdeel van Videre. Chris je bent er nu voor aan het zorgen, dat deze mensen die ik uit de problemen probeer te halen, juist weer in de problemen komen.

Dat is nu precies wat je opdrachtgever altijd doet. Zaken verdraaien alles en zorgen er daarmee voor dat hun tegenstander in de

problemen komt. Of deze nu schuldig is of niet.



Nee Chris je zit tot over je nek in het FvD kartel. Het geeft niet, je kunt er altijd uit. Alles gaat uitkomen en ze gaan allemaal berecht worden. Trump is heel dicht bij een arrestatie en krijgt een hele lange gevangenisstraf.

Weet je nog? Trump? Iedere extreme demoleider had de naam vooraan op de tong. Trump gaat ons bevrijden. Trump gaat je straffen als je ons tegenspreekt. Waarom zeiden ze dit? Omdat ze al wisten wat er aan zat te komen.

Alleen vallen ze iets te vroeg door de mand. De bestorming op het Capitol is mislukt. Onze eigen Trump, Baudet, hij bakt er niets van in ons land. Dat is waar jij voor werkt Chris. Baudet, het demo-kartel, de Trumpaanhang van toen.

Wat was daar al veel over naar buiten gekomen en wat gaat er nog veel over naarbuiten komen. We gaan het allemaal zien Chris.



Tot die tijd wil ik jouw Viderecolumnist zijn. Samen met Jurriaan en Marijke. William niet want die is gewond aan zijn tenen. Die mag er later weer bij. Let op wat er gaat komen Chris. Alles blijkt anders dan hoe je verwachtte.

Ik ben Videre, en nu? Wanneer je inzet hoe het echt ziet, wil ik met je praten. Succes Chris!