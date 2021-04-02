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IFQ42 - Émission du 1er avril 2021 avec le Docteur Yves Couvreur
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80 views • April 02, 2021
1er avril 2021 : https://fulllifechannel.com/v/323?channelName=JeanJacquesCrevecoeur
https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Une émission exceptionnelle en compagnie du docteur Yves Couvreur qui nous parlera de la démarche juridique qu'il a intentée avec son collègue Eric Beeth auprès du conseil d'état contre l'ordre des médecins belge. Démarche qui a été jugée recevable par les plus hautes instances juridiques belges.
Dans l'émission, nous vous donnerons plein d'autres excellentes nouvelles. Les menteurs criminels qui encombrent les sphères de pouvoir et des médias sont tous les jours un peu plus exposés. Leur tentative de dictature est en train d'échouer lamentablement… On tient bon !
Plateformes de diffusion pour cette semaine :
— https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
— https://youtu.be/NxFFirsTekE
— https://youtu.be/qDlK6LDYZYU
On poursuit notre travail dans la clandestinité. Vous connaissez le principe de l'émission… Merci de partager largement l'URL de cette émission, qui change d'hébergeur presque chaque semaine. ILS NE PASSERONT PAS !
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Une émission exceptionnelle en compagnie du docteur Yves Couvreur qui nous parlera de la démarche juridique qu'il a intentée avec son collègue Eric Beeth auprès du conseil d'état contre l'ordre des médecins belge. Démarche qui a été jugée recevable par les plus hautes instances juridiques belges.
Dans l'émission, nous vous donnerons plein d'autres excellentes nouvelles. Les menteurs criminels qui encombrent les sphères de pouvoir et des médias sont tous les jours un peu plus exposés. Leur tentative de dictature est en train d'échouer lamentablement… On tient bon !
Plateformes de diffusion pour cette semaine :
— https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
— https://youtu.be/NxFFirsTekE
— https://youtu.be/qDlK6LDYZYU
On poursuit notre travail dans la clandestinité. Vous connaissez le principe de l'émission… Merci de partager largement l'URL de cette émission, qui change d'hébergeur presque chaque semaine. ILS NE PASSERONT PAS !
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