BlackRock s'enrichit avec Aladdin Climate, dans mon direct du 25 octobre 2022

L'article complet sur le système Aladdin Climate, utilisant des éléments d'intelligence artificielle est dans mon Substack:





https://claudegelinas.substack.com/p/aladdin-climate-de-blackrock-et-pourquoi





Vous allez enfin comprendre pourquoi toutes les grandes entreprises et les États sont aussi obsédées par le "lutte au carbone" et la "crise climatique".





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Appel à votre soutien.





Si vous appréciez mes efforts soutenus, veuillez, s'il-vous-plaît et si vous le pouvez, participez à ma campagne de financement d'octobre 2022 car plus que jamais, j'ai besoin de votre aide.





https://donorbox.org/campagne-d-octobre-2022-pour-supporter-mes-efforts





Sans vous, rien n'est possible.





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Si vous préférez m'aider via Interac:





Courriel: [email protected]

Réponse: Claude





Merci de rayonner en conscience, jusqu'à moi et de continuer à m'appuyer.





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Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4537





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