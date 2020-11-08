Generał Wesley Kanne Clark. Plany wojenne USA.

Tunezja, Egipt, Bahrajn, Jemen, Algieria... Co dalej?

Generał Wesley Kanne Clark, Sr. wypowiedział się dość jasno w czasie prelekcji o planach administracji Amerykańskiej.



Wypowiedź z konferencji 2 marca 2007:





Transkrypt:



Około 10 dni po ataku 9/11 udałem się do Pentagonu.



Zobaczyłem Sekretarza Obrony Rumsfelda i Zastępcę sekretarza Paula Wolfowitza.



Zszedłem na dół zobaczyć się z ludźmi w Połączonym Sztabie Dowodzenia.



Jeden z Generałów podszedł do mnie i powiedzał, że muszę z nim porozmawiać.



Jest Pan zajęty? Zapytałem.



Nie, nie...Właśnie podjęliśmy decyzję o tym, że rozpoczniemy wojnę z Irakiem.



To było w okolicach 20 września.



Odpowiedziałem: Idziemy na wojnę z Irakiem, dlaczego?



On na to odpowiedział: Nie wiem... może nie wiedzą co mają innego robić.



Zapytałem: Czy znaleziono jakieś nowe powiązania pomiędzy Saddamem a alKaidą?



Nie, nie nic nowego się nie pojawiło w tej kwestii. Po prostu podjęliśmy decyzję ataku na Irak. Myślę, że nie wiemy co zrobić z terroryzmem, ale mamy dobrą armię, i możemy przejąć kraje. Jeśli masz w ręku młotek to każdy problem wydaje się być gwoździem.



Parę tygodni później zobaczyłem się z nim ponownie, w tym czasie bombardowaliśmy Afganistan. Zapytałem go: Czy nadal wchodzimy do Iraku?



On odpowiedział: O, jest jeszcze gorzej! Schylił się wziął coś z biurka...i powiedział: Właśnie dostałem to z góry z sekretariatu Sekretarza Obrony. To jest notatka opisująca fakt, że przejmiemy 7 państw w przeciągu 5 lat. Zaczynając od Iraku przez Syrię, Liban, Libię, Somalię, Sudan kończąc na Iranie.



Koniec transkryptu.