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Generał Wesley Kanne Clark. Plany wojenne USA.
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1457 views • November 08, 2020
Tunezja, Egipt, Bahrajn, Jemen, Algieria... Co dalej?
Generał Wesley Kanne Clark, Sr. wypowiedział się dość jasno w czasie prelekcji o planach administracji Amerykańskiej.
Wypowiedź z konferencji 2 marca 2007:
Transkrypt:
Około 10 dni po ataku 9/11 udałem się do Pentagonu.
Zobaczyłem Sekretarza Obrony Rumsfelda i Zastępcę sekretarza Paula Wolfowitza.
Zszedłem na dół zobaczyć się z ludźmi w Połączonym Sztabie Dowodzenia.
Jeden z Generałów podszedł do mnie i powiedzał, że muszę z nim porozmawiać.
Jest Pan zajęty? Zapytałem.
Nie, nie...Właśnie podjęliśmy decyzję o tym, że rozpoczniemy wojnę z Irakiem.
To było w okolicach 20 września.
Odpowiedziałem: Idziemy na wojnę z Irakiem, dlaczego?
On na to odpowiedział: Nie wiem... może nie wiedzą co mają innego robić.
Zapytałem: Czy znaleziono jakieś nowe powiązania pomiędzy Saddamem a alKaidą?
Nie, nie nic nowego się nie pojawiło w tej kwestii. Po prostu podjęliśmy decyzję ataku na Irak. Myślę, że nie wiemy co zrobić z terroryzmem, ale mamy dobrą armię, i możemy przejąć kraje. Jeśli masz w ręku młotek to każdy problem wydaje się być gwoździem.
Parę tygodni później zobaczyłem się z nim ponownie, w tym czasie bombardowaliśmy Afganistan. Zapytałem go: Czy nadal wchodzimy do Iraku?
On odpowiedział: O, jest jeszcze gorzej! Schylił się wziął coś z biurka...i powiedział: Właśnie dostałem to z góry z sekretariatu Sekretarza Obrony. To jest notatka opisująca fakt, że przejmiemy 7 państw w przeciągu 5 lat. Zaczynając od Iraku przez Syrię, Liban, Libię, Somalię, Sudan kończąc na Iranie.
Koniec transkryptu.
Generał Wesley Kanne Clark, Sr. wypowiedział się dość jasno w czasie prelekcji o planach administracji Amerykańskiej.
Wypowiedź z konferencji 2 marca 2007:
Transkrypt:
Około 10 dni po ataku 9/11 udałem się do Pentagonu.
Zobaczyłem Sekretarza Obrony Rumsfelda i Zastępcę sekretarza Paula Wolfowitza.
Zszedłem na dół zobaczyć się z ludźmi w Połączonym Sztabie Dowodzenia.
Jeden z Generałów podszedł do mnie i powiedzał, że muszę z nim porozmawiać.
Jest Pan zajęty? Zapytałem.
Nie, nie...Właśnie podjęliśmy decyzję o tym, że rozpoczniemy wojnę z Irakiem.
To było w okolicach 20 września.
Odpowiedziałem: Idziemy na wojnę z Irakiem, dlaczego?
On na to odpowiedział: Nie wiem... może nie wiedzą co mają innego robić.
Zapytałem: Czy znaleziono jakieś nowe powiązania pomiędzy Saddamem a alKaidą?
Nie, nie nic nowego się nie pojawiło w tej kwestii. Po prostu podjęliśmy decyzję ataku na Irak. Myślę, że nie wiemy co zrobić z terroryzmem, ale mamy dobrą armię, i możemy przejąć kraje. Jeśli masz w ręku młotek to każdy problem wydaje się być gwoździem.
Parę tygodni później zobaczyłem się z nim ponownie, w tym czasie bombardowaliśmy Afganistan. Zapytałem go: Czy nadal wchodzimy do Iraku?
On odpowiedział: O, jest jeszcze gorzej! Schylił się wziął coś z biurka...i powiedział: Właśnie dostałem to z góry z sekretariatu Sekretarza Obrony. To jest notatka opisująca fakt, że przejmiemy 7 państw w przeciągu 5 lat. Zaczynając od Iraku przez Syrię, Liban, Libię, Somalię, Sudan kończąc na Iranie.
Koniec transkryptu.
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