Entrevue de Claude Gélinas avec Tarik Souhami, le mardi, 18 octobre 2022

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Aujourd'hui, le mardi, 18 octobre 2022, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Tarik Souhami qui co-organise la manifestation du vendredi, 21 octobre 2022, devant le bureau montréalais de la firme de consultants McKinsey.
C'est donc au 1250 René-Lévesque, devant la tour anciennement appelée "IBM-Marathon" qu'aura lieu une manifestation destinée à sensibiliser le public à propos de l'impact de McKinsey, au Québec.
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Pour rejoindre l'événement intitulé "La Firme McKinsey, au-delà du politique-On exige une enquête publique!", c'est ici:
https://www.facebook.com/events/821511432179282/
Pour "aimer" le groupe "Femmes du Québec au front":
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075975542416
Pour suivre Tarif "Taktik" Souhami, dans Facebook:
https://www.facebook.com/taktik.aussi
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Appel à votre soutien.
Si vous appréciez mes efforts soutenus, veuillez, s'il-vous-plaît et si vous le pouvez, participez à ma campagne de financement d'octobre 2022 car plus que jamais, j'ai besoin de votre aide.
https://donorbox.org/campagne-d-octobre-2022-pour-supporter-mes-efforts
Sans vous, rien n'est possible.
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Si vous préférez m'aider via Interac:
Courriel: [email protected]
Réponse: Claude
Merci de rayonner en conscience, jusqu'à moi et de continuer à m'appuyer.
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Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4516
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