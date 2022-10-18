Entrevue de Claude Gélinas avec Tarik Souhami, le mardi, 18 octobre 2022

Aujourd'hui, le mardi, 18 octobre 2022, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Tarik Souhami qui co-organise la manifestation du vendredi, 21 octobre 2022, devant le bureau montréalais de la firme de consultants McKinsey.





C'est donc au 1250 René-Lévesque, devant la tour anciennement appelée "IBM-Marathon" qu'aura lieu une manifestation destinée à sensibiliser le public à propos de l'impact de McKinsey, au Québec.





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Pour rejoindre l'événement intitulé "La Firme McKinsey, au-delà du politique-On exige une enquête publique!", c'est ici:





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Pour "aimer" le groupe "Femmes du Québec au front":





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Appel à votre soutien.





Si vous appréciez mes efforts soutenus, veuillez, s'il-vous-plaît et si vous le pouvez, participez à ma campagne de financement d'octobre 2022 car plus que jamais, j'ai besoin de votre aide.





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Sans vous, rien n'est possible.





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Si vous préférez m'aider via Interac:





Courriel: [email protected]

Réponse: Claude





Merci de rayonner en conscience, jusqu'à moi et de continuer à m'appuyer.





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