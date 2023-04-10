TKTV – These (Antithese / Synthese) – Wort am Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

Thesen, in welcher Form auch immer, sind lediglich Behauptungen.

Einige gestützt auf empirischen Daten, andere auch aneinander gereihte Tatsachen, wiederum andere, einfache Sätze, die in den Raum gestellt werden.





TIMESTAMP / ZEITSTEMPEL

00:00:00 Einleitung

00:02:55 Etymologie Deutsch

00:09:38 Etymologie im Vergleich

00:13:03 Thesaurus

00:14:54 Diskurs & Überlegungen

01:52:19 Schlusswort



