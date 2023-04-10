TKTV – These (Antithese / Synthese) – Wort am Sonntag | Etymologie (mehrsprachig)

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Thesen, in welcher Form auch immer, sind lediglich Behauptungen.
Einige gestützt auf empirischen Daten, andere auch aneinander gereihte Tatsachen, wiederum andere, einfache Sätze, die in den Raum gestellt werden.
TIMESTAMP / ZEITSTEMPEL
00:00:00 Einleitung
00:02:55 Etymologie Deutsch
00:09:38 Etymologie im Vergleich
00:13:03 Thesaurus
00:14:54 Diskurs & Überlegungen
01:52:19 Schlusswort