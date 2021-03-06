Oppergek Groenendijk: "Ze planten nanobots in je hersenpan met testen!"

Ja hoor, daar is hij weer, oppergek Groenendijk!

En ga er maar eens goed voor zitten want corona is 5G stralingsziekte en dus geen eng virus of beestje. Pure cel-vergiftiging, we worden gemagnetrond, het is massamoord!

En als je getest wordt dan gaat er een chip recht je hersens in zodat ze alles met je kunnen doen

Want hersenen zijn het rekencentrum van je lichaam en met zo'n nanobotje kan je dan programma's downloaden en die kunnen er dan voor zorgen dat je ineens heel mooi kan zingen of pianospelen. Hoe fijn zou dat zijn!

Maar er zit een addertje onder het gras, want er kunnen natuurlijk ook dingen uit je hersens gestolen worden, dan gaat het in de Cloud en dan weet het internet het.

En stel dat als je pensioengerechtigd bent en ze hebben ze je niet meer nodig dan gaat de countdown beginnen en ontploft je hoofd.

Een echt moordwapen, iedereen wordt onder controle gehouden en voor je het weet ben je een slaaf!

En als je dit allemaal niet gelooft dan ben je een schaap. ga onderzoeken, heel snel!



Een Great Reset, wat zou het inderdaad prachtig zijn als in de hersenpan van Oppergek Groenendijk een nanobotje geplaatst kon worden, dan zou het misschien toch nog goed komen met hem.