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Možný zánik tohto kanála a jeho alternatíva
Bitcoin BFI
Bitcoin BFI
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36 views • December 08, 2019
Dnešné video bude venované len jednému topiku, a to možný zánik tohto kanála a
alternatíva, kde môžete nájsť videa od BFI ak by sa tak náhodou stalo v blízkej budúcnosti.

Všetky linky na registráciu a kúpu kryptomien nájdete tu . .

https://www.binance.je/?ref=35018236

https://www.bibox.com/login/register?id=11345445&lang=en

https://www.huobi.br.com/en-us/topic/invited/?invite_code=ib6b3

https://www.coinbase.com/join/5992233a962748025b3cbf91

https://cex.io/r/0/up107941511/0/

https://www.binance.com/?ref=17637398

https://www.bitpanda.com/?ref=7109541...

https://www.kucoin.com/#/?r=1gu2u

Nový Brave prehliadač bez reklám

https://brave.com/bit369

Stiahni si toto video a zbieraj zdarma LBRY tokeny

https://api.lbry.com/user/refer?r=7Y7yao3Se8sK9afvogtc8X6ZUB638x9A

https://www.brighteon.com/

Link na Ledger peňaženku , kde si môžete bezpečne uschovať svoje krypto.

https://www.ledgerwallet.com/r/4804

Steemit - https://steemit.com/@investovanie

Pokiaľ nás kanál chcete podporiť malou dotáciou linky nájdete tu .

Ripple penazenka - rPVMhWBsfF9iMXYj3aAzJVkPDTFNSyWdKy
Ripple Tag - 1805713489

Bitcoin Donation Adresa:
1BQPUPWogfCVDaiCXLNpY9SWt5AAFiyM5s

Litecoin Donation Adresa:
LQ5HzxpS1RC9w1VP5p9ENS2xMJXoPUq58K

Ethereum Donation Adresa:
0x2f333985bE9f8b69A911297119e3e3E8615938fb

Veľmi pekne ďakujeme...

PS. Toto nie je finančné poradenstvo. Naše videá (ako je toto) sú pozorovania a názory , ktoré sme sformulovali prostredníctvom výskumu. Nepovažujte toto video za výslovné finančné, investičné alebo obchodné poradenstvo. Musíte si urobiť svoj vlastný prieskum pri nákupe svojich kryptomien ...
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