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Ivermectin: Le Upu Moni vs Koliata. O se tusi ia Dr Andrew Hill na saunia e Dr Tess Lawrie
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22 views • March 28, 2022
Ia Oketopa 2020, o Dr Andrew Hill, o se tagata suʻesuʻe asiasi sinia i le Pharmacology Department i Liverpool University, UK, na tofia e lipoti atu i le Faalapotopotoga o le Soifua Maloloina a le Lalolagi i le tele o suʻesuʻega fou mai le salafa o le lalolagi o loʻo fautua mai ai o Ivermectin e mafai ona matua saogalemu ma saogalemu. togafitiga lelei mo le COVID-19. Ae ia Ianuari 18th 2021, na faʻasalalau ai e Dr Hill ana suʻesuʻega i luga o se masini lomitusi muamua. O ana metotia e leai se malosi, o le iloiloga e maualalo le lelei ma o mea sili ona lelei na maua i Ivermectin na feteenai ma le faaiuga. I le faaiuga, na fautuaina e Dr Hill e faapea "Ivermectin e tatau ona faʻamaonia i le tele o faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga aʻo leʻi lava iʻuga mo le toe iloiloina e pulega faʻatonutonu." O le tagata suʻesuʻe o loʻo sailia se fautuaga faʻavaomalo i luga o Ivermectin na ia fautuaina e tetee i ai.
O se osofaʻiga a le aufaasālalau e faasaga i vailaʻau na oʻo mai. Unitaid, faatupeina e Bill Gates, totogi le Iunivesite o Liverpool $40,000,000, ina ua lafoaia e Dr Andrew Hill lana faaiuga talu ai o Ivermectin e galue mo le COVID, ma na tuuina atu ai le faamaoniga a WHO e taofia ai le faaaogaina o Ivermectin, i le tau o le 15,000 tagata e feoti fua i aso taitasi i Peretania. (autalatala, 19 minute).
O se osofaʻiga a le aufaasālalau e faasaga i vailaʻau na oʻo mai. Unitaid, faatupeina e Bill Gates, totogi le Iunivesite o Liverpool $40,000,000, ina ua lafoaia e Dr Andrew Hill lana faaiuga talu ai o Ivermectin e galue mo le COVID, ma na tuuina atu ai le faamaoniga a WHO e taofia ai le faaaogaina o Ivermectin, i le tau o le 15,000 tagata e feoti fua i aso taitasi i Peretania. (autalatala, 19 minute).
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