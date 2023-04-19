LA PLANDEMIA FUE UN PROYECTO MILITAR DE E.U.

Declara el Senador Robert Kennedy Jr. que la operación de la plandemia fue un proyecto del Pentágono (Dep. Defensa de Estados Undidos), operado por 138 contratistas militares, entre ellos pfizer y moderna. Esto significa que el Sars-Cov2, la enfermedad del covid, toda la operación de respuesta, los protocolos erróneos, la prohibición de medicamentos que servían, las mal llamadas 'vacunas', las medidas de confinamiento, el cubrebocas, etc., ¡¡TODO FUE UN PROYECTO MILITAR, UN ATAQUE A LA HUMANIDAD, POR CONTROL Y POR DINERO, DE PARTE DE LA INDUSTRIA MILITAR GRINGA !!

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