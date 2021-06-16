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Clown Planet News (16 June 2021): Biden v Putin, Houston Methodist Nurses Ruling, No Dublin Baptisms
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20 views • June 16, 2021
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https://twitter.com/Covid_1984_/status/1404831460779970562
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https://twitter.com/dnforca/status/1404934291469922312
https://twitter.com/ClayTravis/status/1404914803785744390
https://www.protocol.com/china/china-app-store-lgbtq-censorship
https://www.yahoo.com/entertainment/dwayne-johnson-says-prospect-running-130000013.html
https://www.msn.com/en-us/money/smallbusiness/can-a-110-million-helmet-unlock-the-secrets-of-the-mind/ar-AAL6BQF
https://www.lifesitenews.com/news/hungary-moves-to-prohibit-promotion-of-homosexuality-transgenderism-to-children
https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/lauren-southern-if-youre-having-trouble-functioning-in-the-world-as-it-is-it-means-youre-sane/
https://twitter.com/Covid_1984_/status/1404831460779970562
https://twitter.com/ClayTravis/status/1404781074581016578
https://twitter.com/disclosetv/status/1404720007767117826
https://twitter.com/AlexBerenson/status/1404823994222583832
https://www.msn.com/en-us/news/politics/senate-passes-bill-to-make-juneteenth-day-commemorating-the-end-of-slavery-a-federal-holiday/ar-AAL587f?ocid=AVRES000&;li=BBnb7Kz&OCID=AVRES000
https://twitter.com/Breaking911/status/1404898095553523717
https://twitter.com/Breaking911/status/1404921783854186498
https://rumble.com/vij5d5-pfizer-vp-the-thing-to-be-terrified-of-is-your-government.html
https://www.8newsnow.com/news/local-news/las-vegas-strip-club-offering-free-vaccination-clinic-with-dances-bottle-service/
https://en.s4c.news/2021/06/14/canadian-government-extends-pride-month-to-a-whole-season/
https://childrenshealthdefense.org/defender/kids-benefits-covid-vaccine-dont-outweigh-risks/
https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/covid-19-pakistan-province-to-block-sim-cards-of-unvaccinated-citizens
https://www.thehindu.com/news/international/uk-pm-boris-johnson-delays-covid-lockdown-end-by-4-weeks-to-july-19/article34816300.ece
https://www.cnn.com/2021/06/15/health/coronavirus-all-of-us-blood-survey/index.html
https://childrenshealthdefense.org/defender/facial-recognition-apps-surveillance-consumer-risk/
https://nypost.com/2021/06/13/high-school-students-marked-with-sharpie-at-prom-based-on-vax-status/?utm_source=NYPTwitter&;utm_campaign=SocialFlow&utm_medium=SocialFlow
https://www.thelastamericanvagabond.com/the-eugenicist-mindset-propelling-operation-warp-speed-w-whitney-webb/
https://charlotte.axios.com/239817/charlottes-first-car-free-apartments-are-well-underway-in-optimist-park/
https://twitter.com/disclosetv/status/1405161055207235586
https://twitter.com/Breaking911/status/1404858706689511436
https://twitter.com/AbbyJohnson/status/1404953322780610560
https://www.weforum.org/agenda/2021/06/green-reboot-sustainable-cities-post-covid-growth?utm_source=twitter&;utm_medium=social_scheduler&utm_term=Cities+and+Urbanization&utm_content=16/06/2021+07:00
https://twitter.com/thehill/status/1404518771839078401
https://twitter.com/MountainButorac/status/1400043572183900161
https://twitter.com/Quicktake/status/1404517544439042066
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1403922086372982785
https://twitter.com/lifebiomedguru/status/1404945035339223044
https://twitter.com/mikhail86439176/status/1404717332161871875
https://twitter.com/RebelNewsOnline/status/1404851226764877824
https://twitter.com/GregAbbott_TX/status/1404836819087380481
https://twitter.com/wef/status/1404752209175269379
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1404631990603849729
https://twitter.com/SethDillon/status/1403344138947399684
https://twitter.com/Breaking911/status/1404587969974091781
https://twitter.com/MartyMakary/status/1403151602459025408
https://twitter.com/DBrozeLiveFree/status/1404116485430300678
https://breaking911.com/breaking-ariz-gov-signs-executive-order-banning-schools-from-requiring-vaccines-masks-covid-tests/
https://www.openvaers.com/
https://www.openvaers.com/covid-data
https://www.infowars.com/posts/shock-study-scientists-implant-uterus-in-male-rat-make-it-give-birth/
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/inside-vladimir-putins-390m-plane-24332540
https://gloria.tv/post/jokKagiwVEUc3e4AaNxMn3FQM
https://www.irishcatholic.com/dublin-archdiocese-alone-in-baptism-ban/
https://gloria.tv/post/RmgAc2JXzWC84H9PC6bkz6XoL
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