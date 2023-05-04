Крючок. Антихрист лишён престола. Тьма. 5-я чаша. Лиланд Джонс

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Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Мои ресурсы:
Канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
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Это перевод видео Лиланда Джонса от 25 апреля 2023 года.
Leeland Jones Hook, deThrone, Darkness - 5th Bowl https://vimeo.com/820828117
Cм. документ с переводом к этому видео
pdf https://cloud.mail.ru/public/bjfv/tCwij98eD
doc https://cloud.mail.ru/public/rPjV/2EwB6Q1J7
odt https://cloud.mail.ru/public/WWx3/EHLp2nJm2
Схема Лиланда на русском с менорой и затмениями апокалипсиса с комментариями (какие события апокалипсиса исполнились в период 2019-2024 гг.: мирный договор антихриста, Авраамовы соглашения, мерзость запустения, введение начертания зверя и др.)
pdf https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw
doc https://cloud.mail.ru/public/9Kb4/jVHq1VXSm
odt https://cloud.mail.ru/public/VS6o/daSgP1BnP
Заметки Лиланда на русском "Крючок. Антихрист без престола. Тьма. 5-я чаша"
pdf https://cloud.mail.ru/public/SpoZ/Qs1p5EdHn
doc https://cloud.mail.ru/public/c2cX/xL45i4p4E
odt https://cloud.mail.ru/public/Are9/CWQFwojKs
Cхемы Лиланда на русск. и англ. по 14 годам апокалипсиса 2010-2024 гг.
7 лет изобилия и 7 лет скорби
pdf https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83
doc https://cloud.mail.ru/public/pFrY/5tJsm2bwa
odt https://cloud.mail.ru/public/543m/21A8Jc2Hx
Временная шкала Царя
pdf https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
doc https://cloud.mail.ru/public/njBu/MMNP4PmuS
odt https://cloud.mail.ru/public/ouRc/mLdRXWMCK
Cхемы Лиланда с затмениями апокалипсиса и календарями – на английском
https://leelandjones.com/charts-diagrams
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/49b7c161dc5f4f8b9e415547274e52ca/MenorahEclipses.pdf
https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/422b28b5c86d4c6c9baac075aecff92d/CalendarMenorahEclipse.pdf
Мы видим "рыболовный крючок" (g44) в Иез 32:3 и мы видим рыболовный крючок в недавней археологической находке! В статье от 30 марта 2023 г. Говорится о том, что в Ашкелоне (Израиле) найден медный рыболовный крючок возрастом 6000 лет, «один из старейших известных рыболовных крючков в мире — вероятно, использовался для охоты на акул» https://armstronginstitute.org/876-6000-year-old-copper-fishhook-discovered-in-ashkelon
Это происходит в тот же день, когда Д. Трампу был вынесено обвинение! Крючок показывает нам ещё один аспект Дан 7:26 “отнимут у него власть губить и истреблять до конца”. Это происходит по истечении 42 месяцев. Крючок в челюстях!
https://www.newsru.co.il/israel/29mar2023/ashkelon_202.html
https://detaly.co.il/rybolovnyj-kryuchok-sdelannyj-6000-let-nazad-obnaruzhen-v-ashkelone/
https://www.jpost.com/archaeology/article-735762
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке
«Облако пепла накрыло территорию более 100 тыс. кв. километров. Пепловое облако простирается на 500 километров к северо-западу от Шивелуча и продолжает распространяться. Пеплопады усиливаются в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района» https://www.bbc.com/russian/news-65213411