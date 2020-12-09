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019 Alles nur Science Fiction
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60 views • December 09, 2020
Wer ist der parasitäre Belagerer der uns vor 20.000 Jahren eroberte, welche mittel
setzt er ein um die Menschen zu steuern. Wie werden Körper befallen, Chemtrails, Impfungen, Strahlung uvm.....
Veröffentlicht 30.05.2020
Ich bitte ausdrücklich darum dieses Video zu downloaden und es zu reuploaden, damit sich möglichst weit verbreitet!
Dieses Video befasst sich mit dem Hintergrund im Hintergrund, es wirft möglicherweise ein Licht auf die Repräsentanten des Auges der Pyramide/die Steuerung/die _ der Herrscher....
Die im Video angezeigten und besprochenen Links:
Kurze Zusammenfassung von Dr Dietrich Klinghardt: https://www.youtube.com/watch?v=U96KXEama5c
Dr. med. Dietrich Klinghardt Schwermetalle, Impfungen & Entgiftung: https://youtu.be/XqpQC-oX3lw
Artikel über den Unterschied von 432 hz und 440 Hz:
https://bewusst-vegan-froh.de/432-hertz-und-440-hertz-die-auswirkungen-von-frequenzen-und-musik-auf-unser-bewusstsein-und-gesundheit/
Die Verbotenen Frequenzen & deren Geheimnis! Nikola Tesla kannte es & Du? https://youtu.be/tkXtMsU_pRQ
Das Verbotene Wissen über Frequenzen & deren unglaubliche Macht!: https://youtu.be/8LQmxIeDR5E
Die Bedeutung von 3, 6 und 9 = https://youtu.be/FZpppq7qCQI
Strahlungsgrenzwerte - Pulsstrahlung.de http://www.pulsstrahlung.de/grenzwerte.htm
Artikel über Fluoride u. andere Gefährliche Stoffe in Zahncreme / Mundwasser : https://www.zentrum-der-gesundheit.de/zahnpasta-inhaltsstoffe-ia.html#toc-giftige-zutaten-in-der-zahnpasta
Artikel Fluoride auch in Trinkwasser...: https://neoblau.com/fluorid-im-trinkwasser/
Glutamat: Harmlos oder Nervengift? : https://www.ugb.de/lebensmittel-im-test/glutamat-nebenwirkungen/
Wie gefährlich sind Geschmacksverstärker wirklich? : https://utopia.de/ratgeber/geschmacksverstaerker/
Ein Artikel über Natriumnitrit : https://www.alternativ-gesund-leben.de/natriumnitrit-e250-das-gesundheitsschaedliche-gift-in-der-wurst-und-in-fertiggerichten/
Ein Artikel über Nitridpökelsalz : https://www.ugb.de/exklusiv/fragen-service/wie-ist-einsatz-von-nitritpoekelsalz-zu-bewerten/?-
Alles über Süßstoffe : https://www.spektrum.de/lexikon/chemie/suessstoffe/8919
Aspertam das Gift das Zucker ersetzt : https://www.zentrum-der-gesundheit.de/ia-aspartam-suessstoff.html
Lügen über Chemtrails: ARD/ZDF entlarven sich selbst: https://youtu.be/zbwE4icBlF0
Piloten, Ärzte & Wissenschaftler berichten über Chemtrails: https://youtu.be/FW9gVpzvSZo
Ein Artikel über Haarp und Chemtrails : https://erstkontakt.wordpress.com/2018/12/27/enthuellungen-aktuell-die-wahrheit-ueber-haarp-und-chemtrails-projekt-indigo-skyfold-laeuft-auf-hochtouren-27-dezember-2017/
Harald Kautz Vella Der Geoengineering Komplex Militärtechnik Geheimdiensttechnik: https://youtu.be/VWuqgdlH08c
Zugriff auf die Seele Bewusstseinskontrolle Harald Kautz Vella : https://youtu.be/J88Fa2JKK2o
Harald Kautz Vella 2015 Impulse fuer die Neue Zeit : https://youtu.be/kCZh0ns8awA
Der Artikel zu Inhaltsstoffen von Chemtrails : https://saubererhimmel.wordpress.com/2011/11/02/patente-fur-die-zusammensetzung-der-chemtrails/
Schweizer Schüler lassen im Rahmen eines Schulprojekts Regenwasser analysieren : https://youtu.be/aiSu5OyuhcM
ITALIEN ALLEINE 22 Millionen pro Tag für Geoengineering"Chemtrails" : https://youtu.be/7izxOH2WN_E
Synonyme für Quecksilber in Impfstoffen : http://www.impffrei.at/interessante-fakten/inhaltsstoffe
Georgia Guidestones das beunruhigendste Monument der USA : https://www.travelbook.de/mystery/georgia-guidestones
---------------------------------------
Mudflood, Tartarien, Alien Übernahme, Virus, V die Besucher, Independence Day alle Hinweise und Bezüge bei
Global Vision : https://www.youtube.com/channel/UCv46Zhwulq31NLJA0KxaEdQ
setzt er ein um die Menschen zu steuern. Wie werden Körper befallen, Chemtrails, Impfungen, Strahlung uvm.....
Veröffentlicht 30.05.2020
Ich bitte ausdrücklich darum dieses Video zu downloaden und es zu reuploaden, damit sich möglichst weit verbreitet!
Dieses Video befasst sich mit dem Hintergrund im Hintergrund, es wirft möglicherweise ein Licht auf die Repräsentanten des Auges der Pyramide/die Steuerung/die _ der Herrscher....
Die im Video angezeigten und besprochenen Links:
Kurze Zusammenfassung von Dr Dietrich Klinghardt: https://www.youtube.com/watch?v=U96KXEama5c
Dr. med. Dietrich Klinghardt Schwermetalle, Impfungen & Entgiftung: https://youtu.be/XqpQC-oX3lw
Artikel über den Unterschied von 432 hz und 440 Hz:
https://bewusst-vegan-froh.de/432-hertz-und-440-hertz-die-auswirkungen-von-frequenzen-und-musik-auf-unser-bewusstsein-und-gesundheit/
Die Verbotenen Frequenzen & deren Geheimnis! Nikola Tesla kannte es & Du? https://youtu.be/tkXtMsU_pRQ
Das Verbotene Wissen über Frequenzen & deren unglaubliche Macht!: https://youtu.be/8LQmxIeDR5E
Die Bedeutung von 3, 6 und 9 = https://youtu.be/FZpppq7qCQI
Strahlungsgrenzwerte - Pulsstrahlung.de http://www.pulsstrahlung.de/grenzwerte.htm
Artikel über Fluoride u. andere Gefährliche Stoffe in Zahncreme / Mundwasser : https://www.zentrum-der-gesundheit.de/zahnpasta-inhaltsstoffe-ia.html#toc-giftige-zutaten-in-der-zahnpasta
Artikel Fluoride auch in Trinkwasser...: https://neoblau.com/fluorid-im-trinkwasser/
Glutamat: Harmlos oder Nervengift? : https://www.ugb.de/lebensmittel-im-test/glutamat-nebenwirkungen/
Wie gefährlich sind Geschmacksverstärker wirklich? : https://utopia.de/ratgeber/geschmacksverstaerker/
Ein Artikel über Natriumnitrit : https://www.alternativ-gesund-leben.de/natriumnitrit-e250-das-gesundheitsschaedliche-gift-in-der-wurst-und-in-fertiggerichten/
Ein Artikel über Nitridpökelsalz : https://www.ugb.de/exklusiv/fragen-service/wie-ist-einsatz-von-nitritpoekelsalz-zu-bewerten/?-
Alles über Süßstoffe : https://www.spektrum.de/lexikon/chemie/suessstoffe/8919
Aspertam das Gift das Zucker ersetzt : https://www.zentrum-der-gesundheit.de/ia-aspartam-suessstoff.html
Lügen über Chemtrails: ARD/ZDF entlarven sich selbst: https://youtu.be/zbwE4icBlF0
Piloten, Ärzte & Wissenschaftler berichten über Chemtrails: https://youtu.be/FW9gVpzvSZo
Ein Artikel über Haarp und Chemtrails : https://erstkontakt.wordpress.com/2018/12/27/enthuellungen-aktuell-die-wahrheit-ueber-haarp-und-chemtrails-projekt-indigo-skyfold-laeuft-auf-hochtouren-27-dezember-2017/
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Zugriff auf die Seele Bewusstseinskontrolle Harald Kautz Vella : https://youtu.be/J88Fa2JKK2o
Harald Kautz Vella 2015 Impulse fuer die Neue Zeit : https://youtu.be/kCZh0ns8awA
Der Artikel zu Inhaltsstoffen von Chemtrails : https://saubererhimmel.wordpress.com/2011/11/02/patente-fur-die-zusammensetzung-der-chemtrails/
Schweizer Schüler lassen im Rahmen eines Schulprojekts Regenwasser analysieren : https://youtu.be/aiSu5OyuhcM
ITALIEN ALLEINE 22 Millionen pro Tag für Geoengineering"Chemtrails" : https://youtu.be/7izxOH2WN_E
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