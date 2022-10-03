03.10.2022 Тихий ужас казахской действительности. (Выпуск №253. Часть 2)

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01:12 Казахстан вводит правила религиозных обрядов? https://www.youtube.com/watch?v=0YKKNFMtpdk

6:21 В Казахстане могут запретить бороду и паранджу https://www.youtube.com/watch?v=rl7MzkyM7OI

11:41 Азия: в Казахстане проверят всех, кто пишет https://www.youtube.com/watch?v=wrpx_dzJJP0

16:34 собрание всех религий казахстан https://www.youtube.com/watch?v=b4WRLKocf64

18:55 люди говорят … мир надо сеять https://www.youtube.com/watch?v=q98Stbzn7pU

24:02 Съезд лидеров мировых и традиционных религий: кто приедет от Русской православной церкви https://www.youtube.com/watch?v=oW0Ad9ry6PU

29:20 На миротворческий потенциал мировых религий указывают участники съезда в Нур-Султане https://www.youtube.com/watch?v=iwOpInrngdE

50:31 Мобилизации В РФ, Моë мнение, ЧТО ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ВРЕМЯ https://www.youtube.com/watch?v=o9WQFWd1G5Y

1:05:11 К.Сивков: проклятые «красные линии»! https://www.youtube.com/watch?v=QqGGjAXlY5g

1:20:20 Правда всплывает. Какие на самом деле потери армии РФ на Украине. https://dzen.ru/video/watch/62234d2747aa5b0edcce00a8

1:23:14 Зеленский устроил проблемы Ирану, а "референдум" не задался: Жданов дал главные новости https://www.youtube.com/watch?v=K31y5ao1MKc

1:25:12 Михаил Полторанин: "Подлинная история Исуса Христа хранится в подвалах Ватикана" https://www.youtube.com/watch?v=KXN3tO93MFQ

1:38:29 Метро "Преображенская площадь". Кассы закрыты, наличные не принимаются! https://www.youtube.com/watch?v=x-zu_ndFvgI

1:47:12 А Вы считаете голода не будет? https://www.youtube.com/watch?v=liTd462jRYQ

1:57:00 Мы не знаем кто мы есть ! Новый виток цензуры ! Зеленский предупреждает ! Братки или бесы ! \ США https://www.youtube.com/watch?v=6tfq9ujbE20

2:07:07 https://news.gnezdo.ru/t/21829/1197970/?token=77293134128464223561111186426&gw=745&gh=300&fc=PfNybAQAU2NjdHIgJ2JfQgFmX2JsaW5kAQ&utm_source=newsgnezdo&utm_medium=cpc&utm_campaign=teaser-land&utm_term=21829&utm_content=1197970&vp=5



