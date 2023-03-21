Al presidente de México se le aproxima una disyuntiva muy grande: apoyar el narco o apoyar al Estado profundo. Solo puede elegir una. Indudablemente, AMLO elegirá apoyar al Estado profundo, ya que ellos le asistirán en llevar a cabo su visión de la 4T en el nuevo orden mundial, ya que los derechistas de Davos son colaboradores ocultos de los izquierdistas en México. AMLO traicionará al narco. Es cuestión de tiempo. Pregunta: ¿Qué hará el narco cuando el presidente de México les dé la media vuelta?

