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Песня "Вызываем огонь на себя!!!"
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6 views • September 12, 2020
The song "Calling fire on ourselves !!!"
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Вызываем огонь на себя!!!
Вызываем огонь на себя!!!
Рабство беспросветно,
И некуда бежать.
Всё здесь бесполезно,
И нечего уж ждать.
Способы исчерпаны,
Все разобщены,
Лишь одною смертью мы
Будем спасены.
(это припев)
Смертью, что утащит с нами всю ту мразь,
Которая веками здесь хочет управлять.
Сгинет в Солнца пламени сего мира Князь,
Коль позволим сами мы нас испепелять.
Даже не "позволим" - надо ВЫЗЫВАТЬ!
Только таким способом - уничтожать
Всех рабов с хозяевами - можно победить
И вину пред Разумом разом искупить.
Припев
Иначе сценарий столь туп, сколь и прост:
Вначале убьют тех, кто встал в полный рост.
То будет размен "два на один":
Художник, поэт на служивый кретин.
Затем палачей пустят в расход.
Такой вот истории будет исход.
Не стоит идти до таких некротических фаз.
Это хуже войны и фашизма зараз.
Это дно, ниже коего некуда пасть.
Это вход в рукотворную адскую пасть.
Припев
Итак, ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ!!!
Иначе петля для меня, для тебя
Будет лучшим исходом на шабаше чертей,
Что будут в скотов превращать всех людей!!!
Припев
Вызываем огонь на себя!!!
Скачать все песни цикла "Барановирус" можно и здесь https://yadi.sk/d/qadNGCzbS1tV7g , в mp4 здесь: https://yadi.sk/d/DSW35OfTwmGmwg
Эти mp3- и mp4-файлы могут свободно распространяться, песни из них могут свободно исполняться где угодно и кем угодно, только без изменения текстов песен.
Вызываем огонь на себя!!!
Вызываем огонь на себя!!!
Рабство беспросветно,
И некуда бежать.
Всё здесь бесполезно,
И нечего уж ждать.
Способы исчерпаны,
Все разобщены,
Лишь одною смертью мы
Будем спасены.
(это припев)
Смертью, что утащит с нами всю ту мразь,
Которая веками здесь хочет управлять.
Сгинет в Солнца пламени сего мира Князь,
Коль позволим сами мы нас испепелять.
Даже не "позволим" - надо ВЫЗЫВАТЬ!
Только таким способом - уничтожать
Всех рабов с хозяевами - можно победить
И вину пред Разумом разом искупить.
Припев
Иначе сценарий столь туп, сколь и прост:
Вначале убьют тех, кто встал в полный рост.
То будет размен "два на один":
Художник, поэт на служивый кретин.
Затем палачей пустят в расход.
Такой вот истории будет исход.
Не стоит идти до таких некротических фаз.
Это хуже войны и фашизма зараз.
Это дно, ниже коего некуда пасть.
Это вход в рукотворную адскую пасть.
Припев
Итак, ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ!!!
Иначе петля для меня, для тебя
Будет лучшим исходом на шабаше чертей,
Что будут в скотов превращать всех людей!!!
Припев
Вызываем огонь на себя!!!
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