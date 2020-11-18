Almanya'da Tarihi Gün - Zorba Yasası ve Protestolar

Almanya'da korona sahtekarlığına karşı çıkan, protestolarında konuşan ilk Türk MURAT ÖZKAN.Bugün Berlin'de Almanya Parlamentosunda saat 13:00'de aşı olmayanların hiçbir aktivitede yer alamayacağı (her türlü seyahat, devlet kurumlarında hizmet, Almanya'ya giriş çıkış gibi) KANUN oylamaya sunuluyor ! Sözde zorunlu aşı yok !(Gösterilerin canlı yayın adresi bu sayfada paylaşılacaktır)- RT Deutsch - YouTube Kanalı- SE Youngsters - DLive KanalıTahmin edin bakalım sonrasında nolacak!?Tabi ki ülkemizde de benzer kanunlar çıkarılmaya çalışılacak...Düşünün, Sorgulayın, U Y A N I N !***Murat Özkan - Telegram (Almanca)https://t.me/MuratoezkanMurat Özkan - Telegram (Türkçe)https://t.me/karamurat1988Murat Özkan - YouTube (Almanca/Türkçe)Murat Özkan - Instagram (Almanca/Türkçe)