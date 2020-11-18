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Almanya'da Tarihi Gün - Zorba Yasası ve Protestolar
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10 views • November 18, 2020
Almanya'da korona sahtekarlığına karşı çıkan, protestolarında konuşan ilk Türk MURAT ÖZKAN.
Bugün Berlin'de Almanya Parlamentosunda saat 13:00'de aşı olmayanların hiçbir aktivitede yer alamayacağı (her türlü seyahat, devlet kurumlarında hizmet, Almanya'ya giriş çıkış gibi) KANUN oylamaya sunuluyor ! Sözde zorunlu aşı yok !
(Gösterilerin canlı yayın adresi bu sayfada paylaşılacaktır)
- RT Deutsch - YouTube Kanalı
https://youtu.be/Q4Km5EXvWNY
- SE Youngsters - DLive Kanalı
https://dlive.tv/se_youngsters
Tahmin edin bakalım sonrasında nolacak!?
Tabi ki ülkemizde de benzer kanunlar çıkarılmaya çalışılacak...
Düşünün, Sorgulayın, U Y A N I N !
***
Murat Özkan - Telegram (Almanca)
https://t.me/Muratoezkan
Murat Özkan - Telegram (Türkçe)
https://t.me/karamurat1988
Murat Özkan - YouTube (Almanca/Türkçe)
https://www.youtube.com/channel/UCcYelk9rCoZufz2Tw_9_Q6g/videos
Murat Özkan - Instagram (Almanca/Türkçe)
https://www.instagram.com/murat_oezkan1988/
Bugün Berlin'de Almanya Parlamentosunda saat 13:00'de aşı olmayanların hiçbir aktivitede yer alamayacağı (her türlü seyahat, devlet kurumlarında hizmet, Almanya'ya giriş çıkış gibi) KANUN oylamaya sunuluyor ! Sözde zorunlu aşı yok !
(Gösterilerin canlı yayın adresi bu sayfada paylaşılacaktır)
- RT Deutsch - YouTube Kanalı
https://youtu.be/Q4Km5EXvWNY
- SE Youngsters - DLive Kanalı
https://dlive.tv/se_youngsters
Tahmin edin bakalım sonrasında nolacak!?
Tabi ki ülkemizde de benzer kanunlar çıkarılmaya çalışılacak...
Düşünün, Sorgulayın, U Y A N I N !
***
Murat Özkan - Telegram (Almanca)
https://t.me/Muratoezkan
Murat Özkan - Telegram (Türkçe)
https://t.me/karamurat1988
Murat Özkan - YouTube (Almanca/Türkçe)
https://www.youtube.com/channel/UCcYelk9rCoZufz2Tw_9_Q6g/videos
Murat Özkan - Instagram (Almanca/Türkçe)
https://www.instagram.com/murat_oezkan1988/
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