COVID19 KAI ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ - Agustín Carstens - President of BIS (Bank for International Settlements)

Οι κεντρικές τράπεζες σχεδιάζουν να παράγουν τα δικά τους «ψηφιακά νομίσματα», παρέχοντας πλήρη έλεγχο σε κάθε συναλλαγή, περιορίζοντας ακόμη και το σε τι είδους αγορές επιτρέπεται στους απλούς ανθρώπους να ξοδεύουν τα χρήματά τους.“Η βασική διαφορά του CBDC ([Central Bank Digital Currency] - Ψηφιακό Νόμισμα Κεντρικής Τράπεζας) και τα κοινά ψηφιακά νομίσματα όπως το bitcoin είναι ότι η κεντρική τράπεζα θα έχει τον απόλυτο έλεγχο των κανόνων και των κανονισμών που θα καθορίζουν τη χρήση αυτής της έκφρασης της ευθύνης της κεντρικής τράπεζας, και η θα έχει την τεχνολογία για να το επιβάλει αυτό”.





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