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IL SALOTTINO - Maria Castronovo e la Geometria Sacra nella Divina Commedia di Dante
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3 views • May 16, 2020
Puntata 11°
Serie: Geometria Sacra
Ep.1
15 -5 -2020
Ospite: Maria Castronovo
Nata nel 1953, cresciuta a Venezia, e trasferita nel ’63 in quel di Milano. Si è laureata in Lettere e ha insegnato italiano e storia per 42 anni. Dal 2001 vive nell’Alto Lazio.
Dice di se:
"Il mio interesse per l’esoterismo è nato dopo l’università, quando ho cominciato a costruire il mio scaffale esoterico dedicato a Dante e alla Sapienza Arcana.
Ho incontrato anche la Tavola della Sapienza e ho dedicato agli Arcani Maggiori il mio libro QUALCOSA SUGLI ARCANI (2015), che parla anche di Ermete Trismegisto, della Kabbalah e di Dante.
Ho scritto IL SILENZIO DEL FAUNO (1989) sulla tragedia di Pompei e sui Misteri Orfici, IL CONVENTO E IL CAVALIERE (1992) sugli anni di piombo, VIAGGIO IN TERRA DI POESIA (2000), manualetto di analisi testuale, e SOPRA IL PRIMO FUMO CALDO (1994), che riflette sull’ingegneria genetica e sul Giovane Holden.
Ho collaborato con ELLIN SELAE, rivista bimestrale di Franco Del Moro, che ha anche pubblicato QUESTI DORATI ORRORI (2002) attorno a qualche cronaca italiana. Recentemente ho pubblicato IL PITAGORISMO E LA COSTITUZIONE DEL 1948, nel settantesimo anniversario, e DONNA SELENE, una avventura attorno a Medea, Alcesti e Antigone. Ultima pubblicazione (2019) LO ZEN E L’ARTE DI SOPRAVVIVERE ALLA SCUOLA DI (questa) MASSA (ed. Scepsi&Mattana), alcune divagazioni sulla deriva della scuola pubblica. In via di pubblicazione I MISTERI ORFICO-PITAGORICI E GLI AFFRESCHI DI MONTAGNANA.
Molti di questi libri sono gratuiti in rete. Dal 2010 mi occupo del Poema Dantesco, da quando ho scoperto, per caso, la sua Struttura Geometrica: la Geometria Sacra senza la quale non avremmo oggi nemmeno un briciolo di Sapienza Arcana (dall’Archè fino alle cattedrali gotiche).
Nella Notte del dieci del dieci del dieci alle ore dieci, mi sono piovute in mano le tre mappe siderali nascoste e immateriali dentro i primi dodici versi (Sacro Dodici Pitagorico) del Poema, i dodici centrali nel canto 50 e i dodici finali del canto 100. Ho testimoniato questo strano caso nel libro STELLE SEGRETE E QUIETE (2012).
Nel 2013 ho applicato il Sacro Dodici all’Intero Poema, e così si è rivelata la sua architettura della quale parlo in DANTE E LA STELLA DI BARGA (2015).
Questi due libri sono gratuiti alla pagina FB: I DISEGNI SEGRETI DI DANTE.
Ora sto concludendo il terzo saggio dantesco: IL VALZER DEI CANTI STELLATI. La Geometria dell’Alighieri suggerisce un nuovo metodo di lettura dei canti: essi possono essere letti anche in coppia, in 50 conversazioni. Disposti in cerchio e collocati su una stella, i canti intrecciano dialoghi diametralmente opposti (1-51, 2-52, 3-53 ecc.): parlano in sincronia, uscendo dallo spazio-tempo, e affrontano, con argomenti analogici, l’antico tema della dualità e del dolor oppositorum, costringendoci a ricercare il liberatorio superamento degli opposti."
Sigla intro: Genova - Diego Drama
Sigla finale: Crazy (cover) - Mi Re La
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Nata nel 1953, cresciuta a Venezia, e trasferita nel ’63 in quel di Milano. Si è laureata in Lettere e ha insegnato italiano e storia per 42 anni. Dal 2001 vive nell’Alto Lazio.
Dice di se:
"Il mio interesse per l’esoterismo è nato dopo l’università, quando ho cominciato a costruire il mio scaffale esoterico dedicato a Dante e alla Sapienza Arcana.
Ho incontrato anche la Tavola della Sapienza e ho dedicato agli Arcani Maggiori il mio libro QUALCOSA SUGLI ARCANI (2015), che parla anche di Ermete Trismegisto, della Kabbalah e di Dante.
Ho scritto IL SILENZIO DEL FAUNO (1989) sulla tragedia di Pompei e sui Misteri Orfici, IL CONVENTO E IL CAVALIERE (1992) sugli anni di piombo, VIAGGIO IN TERRA DI POESIA (2000), manualetto di analisi testuale, e SOPRA IL PRIMO FUMO CALDO (1994), che riflette sull’ingegneria genetica e sul Giovane Holden.
Ho collaborato con ELLIN SELAE, rivista bimestrale di Franco Del Moro, che ha anche pubblicato QUESTI DORATI ORRORI (2002) attorno a qualche cronaca italiana. Recentemente ho pubblicato IL PITAGORISMO E LA COSTITUZIONE DEL 1948, nel settantesimo anniversario, e DONNA SELENE, una avventura attorno a Medea, Alcesti e Antigone. Ultima pubblicazione (2019) LO ZEN E L’ARTE DI SOPRAVVIVERE ALLA SCUOLA DI (questa) MASSA (ed. Scepsi&Mattana), alcune divagazioni sulla deriva della scuola pubblica. In via di pubblicazione I MISTERI ORFICO-PITAGORICI E GLI AFFRESCHI DI MONTAGNANA.
Molti di questi libri sono gratuiti in rete. Dal 2010 mi occupo del Poema Dantesco, da quando ho scoperto, per caso, la sua Struttura Geometrica: la Geometria Sacra senza la quale non avremmo oggi nemmeno un briciolo di Sapienza Arcana (dall’Archè fino alle cattedrali gotiche).
Nella Notte del dieci del dieci del dieci alle ore dieci, mi sono piovute in mano le tre mappe siderali nascoste e immateriali dentro i primi dodici versi (Sacro Dodici Pitagorico) del Poema, i dodici centrali nel canto 50 e i dodici finali del canto 100. Ho testimoniato questo strano caso nel libro STELLE SEGRETE E QUIETE (2012).
Nel 2013 ho applicato il Sacro Dodici all’Intero Poema, e così si è rivelata la sua architettura della quale parlo in DANTE E LA STELLA DI BARGA (2015).
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Ora sto concludendo il terzo saggio dantesco: IL VALZER DEI CANTI STELLATI. La Geometria dell’Alighieri suggerisce un nuovo metodo di lettura dei canti: essi possono essere letti anche in coppia, in 50 conversazioni. Disposti in cerchio e collocati su una stella, i canti intrecciano dialoghi diametralmente opposti (1-51, 2-52, 3-53 ecc.): parlano in sincronia, uscendo dallo spazio-tempo, e affrontano, con argomenti analogici, l’antico tema della dualità e del dolor oppositorum, costringendoci a ricercare il liberatorio superamento degli opposti."
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