© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Sex-Erpressungen, und wie sie sich in die Pläne der Globalisten einfügen
Follow
1
Download MP3
Share
Report
91 views • January 11, 2021
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Original: https://www.bitchute.com/video/aozZCGuB5hNa
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Wilde Fahrt! Lin Wood tweetet darüber & die Leute sind sehr verärgert. Er ist nicht verrückt, und dieses Video erklärt, warum. Zuschauerkommentare aus Pollys letztem Video liefern interessante Hinweise!
ZUR UNTERSTÜTZUNG VON POLLYS ARBEIT geht bitte auf ihre Website https://amazingpolly.net/contact.php
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Original: https://www.bitchute.com/video/aozZCGuB5hNa
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Wilde Fahrt! Lin Wood tweetet darüber & die Leute sind sehr verärgert. Er ist nicht verrückt, und dieses Video erklärt, warum. Zuschauerkommentare aus Pollys letztem Video liefern interessante Hinweise!
ZUR UNTERSTÜTZUNG VON POLLYS ARBEIT geht bitte auf ihre Website https://amazingpolly.net/contact.php
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.