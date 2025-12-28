BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Exposé de Claudia Cuervo. Le cas du chat Jimeno. Voix en espagnol avec sous-titres en français.
Exposé de Claudia Cuervo. Le cas du chat Jimeno. Voix en espagnol avec sous-titres en français.


Passage de la vidéo de la licenciée Claudia Celia Cuervo Espinosa, du cas du chat Jimeno, dans l’exposé au titre « L’âme et les programmes biologiques de survie », de jeudi 29 mai 2025, dans le cadre du Cinquième Congrès International de Thérapie de Régression, célébré à la station balnéaire de Alicún de las Torres (Granada, Andalousie).


La thérapeute de régression Claudia Cuervo explique comment un chat avec la figure et le corps émaciés par des morsures et des déchirures, guérit des différents traumatismes, étant la patiente la personne la plus proche de l’animal. Ce fut un travail thérapeutique d’une équipe où ont participé aussi les thérapeutes Victoria Amador et José Quintero Zavala.


Durée : 7 minutes et 13 secondes. Langue : voix en castillan (espagnol) et sous-titres en français.


Liaison de la vidéo de l‘exposé complet en castillan (espagnol) :


https://youtu.be/CmJmLXCTiEU


Liaison pour atteindre tous les exposés disponibles du congrès, en castillan (espagnol) :


https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip


Traduction : Loto Perrella.

canceranimalrageconsciencechatmarionseparationbiologietraumatismechocabandonamesouffrancecorticoideveterinairetherapie regressiveconflitchiendermatitedemangeaisonssymptomerespiration holotropiquepsychodramechiotappartement
