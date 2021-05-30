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Мой сон от 17 марта 2021 г. про новый ХОЛОКОСТ (будут разлучать с детьми, властям прикзано отлавливать верующих)
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275 views • May 30, 2021
Мне 17 марта 2021 г. приснился очень неприятный сон как раз на тему этого видео. В первой части сна мне показывали, как будет во время нового холокоста. По коридорам шли родители, неся своих 3-4-летних детей на руках. Было сказано: что после трёх предупреждений либо будут разлучать с детьми, либо убивать, либо отправлять на исправительные работы. Во второй части сна мне как будто апостол Павел показал 2 листа пергамента со своим посланием. Там говорилось о том, что властям приказано отлавливать верующих и что тем, кто с Господом, не нужно бояться, даже если будут убивать. Я, когда проснулась, поняла, что именно в этом 2021-м году начинается великая скорбь, какой не было от начала мира (см. 24-ю главу Евангелия от Матфея).
Иисус предупреждал:
34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, 35 ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; 36 итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Евангелие от Луки 21 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/42/21/#36
3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
Откровение Иоанна 3 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/3/#3
21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.
22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.
Евангелие от Матфея 24 глава
https://studybible.ru/syn/40/24/
4 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать;
5 но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь.
Евангелие от Луки 12 глава
https://studybible.ru/syn/42/12/#4
7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
Евангелие от Луки 18 глава
https://studybible.ru/syn/42/18/#7
7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем.
8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.
9 Кто имеет ухо, да слышит.
10 Кто ведет в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.
Откровение Иоанна 13 глава
https://studybible.ru/syn/66/13/
17 Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!
18 Тогда побежавший от крика ужаса упадёт в яму; и кто выйдет из ямы, попадёт в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся.
Исаия 24 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/23/24/#17
Иисус предупреждал:
34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, 35 ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; 36 итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Евангелие от Луки 21 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/42/21/#36
3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
Откровение Иоанна 3 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/3/#3
21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.
22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.
Евангелие от Матфея 24 глава
https://studybible.ru/syn/40/24/
4 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать;
5 но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь.
Евангелие от Луки 12 глава
https://studybible.ru/syn/42/12/#4
7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?
8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?
Евангелие от Луки 18 глава
https://studybible.ru/syn/42/18/#7
7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем.
8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.
9 Кто имеет ухо, да слышит.
10 Кто ведет в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.
Откровение Иоанна 13 глава
https://studybible.ru/syn/66/13/
17 Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!
18 Тогда побежавший от крика ужаса упадёт в яму; и кто выйдет из ямы, попадёт в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся.
Исаия 24 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/23/24/#17
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