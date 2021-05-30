Мой сон от 17 марта 2021 г. про новый ХОЛОКОСТ (будут разлучать с детьми, властям прикзано отлавливать верующих)

Neba Luch 70 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

275 views • May 30, 2021





Иисус предупреждал:

34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, 35 ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; 36 итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Евангелие от Луки 21 глава — Библия:



3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.

Откровение Иоанна 3 глава — Библия:



21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.

22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.

Евангелие от Матфея 24 глава

https://studybible.ru/syn/40/24/



4 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать;

5 но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь.

Евангелие от Луки 12 глава

https://studybible.ru/syn/42/12/#4



7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?

8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?

Евангелие от Луки 18 глава

https://studybible.ru/syn/42/18/#7



7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем.

8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.

9 Кто имеет ухо, да слышит.

10 Кто ведет в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.

Откровение Иоанна 13 глава

https://studybible.ru/syn/66/13/



17 Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!

18 Тогда побежавший от крика ужаса упадёт в яму; и кто выйдет из ямы, попадёт в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся.

Исаия 24 глава — Библия: Мне 17 марта 2021 г. приснился очень неприятный сон как раз на тему этого видео. В первой части сна мне показывали, как будет во время нового холокоста. По коридорам шли родители, неся своих 3-4-летних детей на руках. Было сказано: что после трёх предупреждений либо будут разлучать с детьми, либо убивать, либо отправлять на исправительные работы. Во второй части сна мне как будто апостол Павел показал 2 листа пергамента со своим посланием. Там говорилось о том, что властям приказано отлавливать верующих и что тем, кто с Господом, не нужно бояться, даже если будут убивать. Я, когда проснулась, поняла, что именно в этом 2021-м году начинается великая скорбь, какой не было от начала мира (см. 24-ю главу Евангелия от Матфея).Иисус предупреждал:34 Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, 35 ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному; 36 итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Евангелие от Луки 21 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/42/21/#36 3 Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.Откровение Иоанна 3 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/66/3/#3 21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет.22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.Евангелие от Матфея 24 глава4 Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать;5 но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь.Евангелие от Луки 12 глава7 Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?8 сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?Евангелие от Луки 18 глава7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем.8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.9 Кто имеет ухо, да слышит.10 Кто ведет в плен, тот сам пойдёт в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых.Откровение Иоанна 13 глава17 Ужас и яма и петля для тебя, житель земли!18 Тогда побежавший от крика ужаса упадёт в яму; и кто выйдет из ямы, попадёт в петлю; ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся.Исаия 24 глава — Библия: https://studybible.ru/syn/23/24/#17 Keywords christiandreamend timeyulia litvinovaneba luchyulia kamyshlovajulia litvinovason pro holokost

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