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20 ans de destruction continue de l'hôpital public 2000-2019 - Salim Laïbi
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1 view • November 09, 2020
Revue de presse 2000-2019 : état catastrophique de l'hôpital public, par Salim Laïbi
6 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=wmvTOhehJMY
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Voici l'extrait de l'IEQ n°22 du 5 nov. 2020 de Salim Laïbi qui revient sur les articles de presse des 20 dernières années concernant l'état catastrophique de l'hôpital public français malgré des centaines de milliards d'euros dépensés ! Rien n'a été fait pour améliorer la situation, bien au contraire, tout a été fait pour le détruire, c'est un sabotage pur et simple.
- Chaîne de secours : (Abonnez-vous dès maintenant)
https://bit.ly/3cwv1VY
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- Notre site : https://www.lelibrepenseur.org/
- Se procurer nos livres : https://www.editionsfiatlux.com/
6 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=wmvTOhehJMY
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Voici l'extrait de l'IEQ n°22 du 5 nov. 2020 de Salim Laïbi qui revient sur les articles de presse des 20 dernières années concernant l'état catastrophique de l'hôpital public français malgré des centaines de milliards d'euros dépensés ! Rien n'a été fait pour améliorer la situation, bien au contraire, tout a été fait pour le détruire, c'est un sabotage pur et simple.
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