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Ηλίας Καλλιώρας: Ώρα μηδέν στο Αιγαίο ...
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58 views • June 27, 2020
ΕΚΤΑΚΤΩΣ με τον κ. Ηλία Καλλιώρα, η εκπομπή του Διονύση Μακρή “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα” (26.6.2020)
Εξαιρετική γεωπολιτική ανάλυση από τον κ. Ηλία Καλλιώρα. Ακούστε αυτή την εκπομπή μέχρι ... το τελευταίο λεπτό!
- Ποιές είναι οι επιδιώξεις και τα σχέδια της Τουρκίας;
- Στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδος.
- Ο ρόλος της Αλβανίας, η προβοκάτσια που ετοίμαζε εις βάρος της Ελλάδος και η “ματαίωσή” της λόγω του σεισμού.
- Τί δήλωσαν, προσφάτως, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και άλλοι υψηλόβαθμοι Έλληνες αξιωματικοί;
- Τί είπαν Άγιοι, Γέροντες και Γερόντισσες για τον μεγάλο σεισμό; Τί είπαν για τα επερχόμενα και πόσο “κοντά” είμαστε; Είμαστε “προ των πυλών” μεγάλων γεγονότων;
Εξαιρετική γεωπολιτική ανάλυση από τον κ. Ηλία Καλλιώρα. Ακούστε αυτή την εκπομπή μέχρι ... το τελευταίο λεπτό!
- Ποιές είναι οι επιδιώξεις και τα σχέδια της Τουρκίας;
- Στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδος.
- Ο ρόλος της Αλβανίας, η προβοκάτσια που ετοίμαζε εις βάρος της Ελλάδος και η “ματαίωσή” της λόγω του σεισμού.
- Τί δήλωσαν, προσφάτως, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και άλλοι υψηλόβαθμοι Έλληνες αξιωματικοί;
- Τί είπαν Άγιοι, Γέροντες και Γερόντισσες για τον μεγάλο σεισμό; Τί είπαν για τα επερχόμενα και πόσο “κοντά” είμαστε; Είμαστε “προ των πυλών” μεγάλων γεγονότων;
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