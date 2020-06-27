Ηλίας Καλλιώρας: Ώρα μηδέν στο Αιγαίο ...

ΕΚΤΑΚΤΩΣ με τον κ. Ηλία Καλλιώρα, η εκπομπή του Διονύση Μακρή “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα” (26.6.2020)

Εξαιρετική γεωπολιτική ανάλυση από τον κ. Ηλία Καλλιώρα. Ακούστε αυτή την εκπομπή μέχρι ... το τελευταίο λεπτό!

- Ποιές είναι οι επιδιώξεις και τα σχέδια της Τουρκίας;

- Στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδος.

- Ο ρόλος της Αλβανίας, η προβοκάτσια που ετοίμαζε εις βάρος της Ελλάδος και η “ματαίωσή” της λόγω του σεισμού.

- Τί δήλωσαν, προσφάτως, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και άλλοι υψηλόβαθμοι Έλληνες αξιωματικοί;

- Τί είπαν Άγιοι, Γέροντες και Γερόντισσες για τον μεγάλο σεισμό; Τί είπαν για τα επερχόμενα και πόσο “κοντά” είμαστε; Είμαστε “προ των πυλών” μεγάλων γεγονότων;