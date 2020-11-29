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Quel avenir ? Transhumanisme ou Humanité consciente ? Tal Schaller
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138 views • November 29, 2020
29 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=cAepfYKKjLg
Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
NOUS SOMMES A UN VRAI CARREFOUR ! Allons nous continuer à obéir à des autorités soumises ,au Nouvel Ordre Mondial qui veut tuer des millions de gens et esclavager les survivants avec la 5G ou allons-nous choisir la santé pour tous, la paix et la liberté ?
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www.samuelruff.com
www.verite-covid19.com
et les sites de jean jacques crévecoeur, ema krusi, salim laibi, sophie meuleman, silvano trotta, thierry casanovas, irène et nelly grosjean.. et tous les autres lanceurs d'alerte qui vous invitant à oser penser par vous-même plutôt que de reste dans la peur et la soumission aux autorités ...
OSEZ VOUS LIBERER DES DOGMES ET VOUS INFORMER !
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