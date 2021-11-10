© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Kill Dogma- #2 Brevetti per il controllo psico-fisico- seconda parte
Follow
0
Share
Report
10 views • November 10, 2021
Kill Dogma posta video riassunto della live di Twitch dove parla dei brevetti per il controllo mentale psico-fisico della CIA,NSA,MI6,FBI MK-Ultra,Monarch, MK-Delta, Sex-Kitchen,Beta-Kitchen parte 2; il tutto senza parlare della seconda venuta di Dio, Suo Figlio Gesù Cristo. Nelle sue ultime parole, David Elias Goldberg non ha parlato della pandemia, ma di ciò che sarebbe successo al rapimento da parte di Dio dei "veri" Cristiani come ad esempio l'unificazione del Canada, Stati Uniti e Messico sotto un'unica nazione con la capitale a Denver(in riferimento all'aereoporto di Denver) come descritto in questo articolo(https://m.facebook.com/ATTIVIAMOCITUTTI/posts/3124485487585948?locale2=ms_MY); ma Dio ha ritardato i suo rapimento e di fronte a questo hanno fatto la falsa pandemia di Coronavirus COVID19. La piattaforma di Morris San(falso informatore che sfrutta la PNL per far credere le persone che lo seguono alle sue bugie dette anche nelle interviste con persone poco discutibili) propone mezze verità con un sacco di bugie. Per le persone come Sarenka(la zoccolare polacca), Elettrone Libero(elettrone scopato), My Little Crocodile(Susanna la puttana) ci sono pene molto peggiori, come ad esempio essere "impregnate" o stuprate dai "ciclopi", nephilim meglio chiamati come Pleiadani(quadri-sessuali con i suoi maggiordomi come i Nordici, Andromedani, Alteriani, Arturiani, Venusiani, quelli che vengono da Alfa Centauri ecc..), poi cannibalizzate e mangiate e carne viva davanti ai loro partner(che poi vengono uccisi e mangiati vivi) legati come dei "salami" mentre le loro compagne vengono stuprate e mangiate a carne viva davanti ai loro occhi e i loro genitali, seni e parti intime esposte nei quadri come trofei oltre a quelli di miliardi di donne e bambini prima di loro venduti dai vari governi mondiali. Quando la Parola di Dio(la Bibbia) parla dei falsi profeti che vengono nel nome di Dio e Suo Figlio Gesù Cristo, intende esattamente i Pleiadani e i loro "maggiordomi". Nella Programmazione Neuro Linguistica oltre ad utilizzare la voce umana per veicolare messaggi subbliminali al subconscio umano vengono utilizzati dettagli grafici, parole chiave come trigger per far assimilare bugie spacciate alle persone che ascoltano tali soggetti; nel caso di Morris San la sua voce nel complesso viene utilizzata per manipolare il subconscio delle persone, mentre i termini relativi ai vaccini, la falsa pandemia di Coronavirus COVID19(compreso tali termini) vengono utilizzati come trigger per stimolare le persone(il subconscio) ad ascoltarlo come se fosse una dipendenza, oltre ad utilizzare significati esoterici. Ad esempio i termini vaccini, vaccinazione vengono tramutati sostituendo alcune lettere con asterischi, anche sostituendoli con sinonimi come "veleno" e "moscone" ed altri termini ad esempio per stimolare il subconscio delle persone ad ascoltarlo come se fossero dipendenti oltre ad assumere significati esoterici come veleno spirituale e per l'anima, falsa influenza o addirittura influenza negative,pettegolezzi; mentre con i termini COVID19 e Coronavirus vengono sostituiti alcune lettere oppure tali termini vengono sostituiti dal termine "moscone" o altri simili per stimolare o "forzare" il subconscio delle persone a guardare i suoi contenuti relativi al Coronavirus COVID19 . Il tutto senza parlare della seconda venutà di Dio, Suo Figlio Gesù Cristo, che darà inizio all'Armageddon. Non dovete cercare me ma Dio, Gesù Cristo e persone come Eliseo Bonanno, Bertha Dudde, Marco Vuyet(sito Web Alarma), il Terzo Testamento, legame dal cielo(sitoweb), Menphis75(menphis75.com, menphis75.net, menphis75.info, Menphis75TV), https://www.bitchute.com/channel/p3ZaqvG6d5t3/ https://humanracesurvivalresistance.wordpress.com/.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.