Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 121. Читает Автор

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Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION) https://bit.ly/3XRvfPj
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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 121.
Видео на Ютуб — https://youtu.be/TOZDfT6X_4c
Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-121
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Как избавиться от старого мышления и повысить уровень сознания?
02:53 — Какую работу проводить в сознании, чтобы убрать ненужные нагромождения ментального уровня?
03:39 — Будет ли возможность в тонких мирах читать Книги Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС?
04:28 — Как прорваться через энергетический затор и соединиться духом с Матерью Мира?
06:03 — Левши интуитивны, нестандартно и образно мыслят. Это так?
07:15 — Вопрос о Философском Камне.
09:21 — Вопрос о четверговой соли.
10:46 — Почему на Картинах Виктории ПреобРАженской Надмирная Эйн-Соф Изображается в виде Ока?
11:43 — От чего зависит целеустремлённость и как взращивается? Где грань между целеустремлённостью и эгоизмом?
13:06 — Вселенная всё видит и слышит?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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