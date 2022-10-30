π Νικόλαος Μανώλης, Πώς ο Χριστός βρίσκεται μέσα στους αγίους ΒΙΝΤΕΟ 2017

Ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Νικόλαου Μανώλη, ερμηνεία της προς Γαλατάς επιστολής β' κεφάλαιο στίχοι 15 -21 Σε αυτήν την ομιλία ο μακαριστός π. Νικόλαος μας ερμηνεύει την αποστολική περικοπή της προς Γαλατάς επιστολής β' κεφ. στίχοι 15-21 και αναφέρεται στην ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με τον λόγο του Απόστολου Παύλου, «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» και μας διδάσκει για το πώς βρίσκεται ο Χριστός μέσα στους Αγίους. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2017 στην αίθουσα "Όρθοδοξία" του "Ὀρθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ Ο Ησυχαστής" https://agiosiosif.gr

