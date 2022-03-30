Liebe Deine Knechtschaft

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141 views • March 30, 2022
Aldous Huxley (26. Juli 1894 - 22. November 1963) war ein englischer Schriftsteller und Philosoph. Er schrieb fast fünfzig Bücher, sowohl Romane als auch Sachbücher, sowie umfangreiche Essays, Erzählungen und Gedichte. In seinem berühmtesten Roman Brave New World (1932) und seinem letzten Roman Island (1962) stellte er seine Vision einer Dystopie bzw. Utopie vor.
George Orwell war ein englischer Romancier, Essayist, Journalist und Kritiker. Sein Werk zeichnet sich durch klare Prosa, beißende Sozialkritik, Widerstand gegen Totalitarismus und Massenüberwachung aus. Als Schriftsteller verfasste Orwell Literaturkritik und Lyrik, Belletristik und polemischen Journalismus; am bekanntesten ist er für die allegorische Novelle Farm der Tiere (1945) und den dystopischen Roman Neunzehnhundertvierundachtzig (1949).
Die tiefgründige Animation von 12:30 bis 15:45 in diesem Video stammt aus "IN-SHADOW - A Modern Odyssey - Animated Short Film" von Lubomir Arsov
Das vollständige Audio von Aldous Huxley stammt aus seiner Vorlesung an der UC Berkeley im Jahr 1962.
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