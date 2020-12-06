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006 Deutsches Land, der Weltenbund
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27 views • December 06, 2020
Deutsches Gedicht.....,
Sagenumwobener Birnbaum nahe dem Untersberg wurde am 07.12.2015 gefällt gefällt….
Der Baum, mit dem Untersberg im Hintergrung, erschien mir absolut mystisch:
Laut der Sage, hat der Birnbaum noch nie geblüht und Früchte getragen. Wenn dies aber geschehe, dann würde der Kaiser Karl, welcher im Untersberg schläft, aufwachen und mit seinem Heer heraustreten. Dann käme es zur großen Endschlacht zwischen Gut und Böse auf dem Walserfeld. Danach beginne endlich das goldene Zeitalter.
Nun hat angeblich im letzten Jahr der Baum geblüht und Früchte getragen. Und die Zeichen in der Welt stehen auf Sturm.
Die Vril Kraft entfesselt den letzten Sturm!
Veröffentlicht 31.10.2019
Sagenumwobener Birnbaum nahe dem Untersberg wurde am 07.12.2015 gefällt gefällt….
Der Baum, mit dem Untersberg im Hintergrung, erschien mir absolut mystisch:
Laut der Sage, hat der Birnbaum noch nie geblüht und Früchte getragen. Wenn dies aber geschehe, dann würde der Kaiser Karl, welcher im Untersberg schläft, aufwachen und mit seinem Heer heraustreten. Dann käme es zur großen Endschlacht zwischen Gut und Böse auf dem Walserfeld. Danach beginne endlich das goldene Zeitalter.
Nun hat angeblich im letzten Jahr der Baum geblüht und Früchte getragen. Und die Zeichen in der Welt stehen auf Sturm.
Die Vril Kraft entfesselt den letzten Sturm!
Veröffentlicht 31.10.2019
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