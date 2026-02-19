Audycja PrisonPlanet.pl. Przemysł reprodukcyjny.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
W tej audycji omawiamy, na bazie historycznych i najnowszych dokumentów, plany wprowadzania przemysłu reprodukcyjnego, gdzie człowiek będzie produkowany na masową skalę jak każdy inny produkt. W kontekście tych planów omawiamy również informacje z odtajnionych maili J. Epsteina w których opisana jest produkcja ludzi dla elit świata.