20.08.2022 Если я скажу об этом то не доживу до утра. (Выпуск №251. Часть 1 (2))

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brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/978516ae-8c04-4c46-be48-79f9a732dce5
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/6da0317f-acfc-40f8-afab-64d29cc0fe1b
ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-1
ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-2
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/20082022-esli-ya-skazhu-ob-etom-to-ne-dozhivu-do-utra-vypusk-251-chast-1-2
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Часть 2
00:00 Паисий Святогорец Страсти и добродетели Том 5 https://www.youtube.com/watch?v=U4Oz_-OJMZo
49:01 На вибухи у Криму відреагували скабєєва і соловйов https://www.youtube.com/watch?v=T80hDjtz_V0
54:34 "ЕСЛИ Я СКАЖУ ИМ ОБ ЭТОМ, ТО НЕ ДОЖИВУ ДО УТРА..." ОТКРОВЕНИЕ МОНАХА-КАТОЛИКА https://www.youtube.com/watch?v=4SbXhfgAY5I
1:07:03 Кто такой отец Владимир Головин из Болгар? Экуменист и бизнесмен. Лопатин Евгений Борисович. https://www.youtube.com/watch?v=vdcMoyy9nto
1:18:56 Паисий Святогорец том 3 https://www.youtube.com/watch?v=BvVqcnSUU2E
1:39:48 АПОКАЛИПСИС... В США на марше в защиту абортов камера поймала скачущего по людям демона. https://3rm.info/main/89505-apokalipsis-v-ssha-na-marshe-v-zaschitu-abortov-kamera-pojmala-skachuschego-po-ljudjam-demona-video.html