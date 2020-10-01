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ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ....
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32 views • October 01, 2020
Ο Κώστας Χαρδαβέλλας διηγείται το θαύμα που του έκανε η Παναγία η Εκατονταπυλιανή. Βλέπομε ότι στους πολυάσχολους ανθρώπους, όπως στην περίπτωση αυτή ο Κώστας, η πίστη διατηρείται ακόμη και με μια στοιχειώδη προσευχή, που γίνεται όμως σε καθημερινή βάση, σταθερά. Ένα Πάτερ ημών το πρωί και ένα το βράδυ, συνοδευόμενο από μια μικρή προσευχή ή ύμνο στην Παναγία είναι ικανό να μας κρατήσει στη μνήμη του Θεού, ώστε να μπορούμε να ζητήσομε να γίνει ακόμα και ένα μεγάλο θαύμα στη ζωή μας! Τώρα η Παναγία και οι άγιοι είναι πιο κοντά σε μας γιατί και τα γεγονότα του τέλους είναι πολύ πιο κοντά... Το είπε η ίδια η Παναγία στην Βασιλική Πλεξίδα, που την έσωσε θαυμαστά από τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο.
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