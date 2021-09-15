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THE FALL OF THE CABAL. THE SEQUEL. 1- 6 DALYS ( I ) (LT)
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21563 views • September 15, 2021
„Kas yra Kabala (ar Kabalis)? Šiame 17 dalių seriale Kabala bus visiškai atskleista.
Šis tęsinys nėra nei apie Q, nei apie Trumpą. Jame kalbama apie Kabalą. Filmas suteiks informacijos, kuri nupūs Jus nuo kojų. Nusikaltimai, žmogžudystės, pinigų plovimas, karteliai, išdavystės, visa tai - po Jūsų nosimis... Susipažinkite su Kabala.“ – Jannet Ossebaard, autorė.
Originalus vaizdo įrašas anglų kalba: https://www.bitchute.com/video/BRizDPuLs8c4/
Vaizdo įrašas rusų kalba: https://www.bitchute.com/video/eDegaAC7jRTD/
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2 dalis
Jėzuitų tarybos rūstybė ... Nuo Weishaupto ir Iliuminatų ordino sukūrimo iki Napoleono ir Pirmojo pasaulinio karo. Sekite jų sunaikinimo keliu, kad sužinotumėte, su kuo mes turime reikalą.
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 2
https://www.bitchute.com/video/qY03ibT5QO6A/
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3 dalis
Apie Rusijos revoliuciją, Didžiąją depresiją ir II Pasaulinį karą ... visa tai paskatino Kabala. Manipuliuojant vertybinių popierių birža, stumiant Kabalos marionetes į priekį ir negailestingai nužudant milijonus jų kelyje stovėjusių žmonių. Su vienu įvarčiu ir vienu tikslu ...
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 3
https://www.bitchute.com/video/EFzCg9XW5I8G/
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4 dalis
Siono protokolai..
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 4 https://www.bitchute.com/video/YYTLpdXdiEVh/
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5 dalis
Apie Džordžijos „Guidestones“ „Agenda 21“, „Agenda 2030“, JT ir
„taikdarius“...
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 5 https://www.bitchute.com/video/uqRIoxRxua1b/
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6 dalis
...apie Henry Kissinger, Populiacijos Politiką, JT ir daugelį jos nevyriausybinių organizacijų, JT Gyventojų fondą, Gyventojų kontrolę, priverstinius abortus ir sterilizacijas, Planuotą tėvystę ir Margaret Sanger.
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 6 https://www.bitchute.com/video/zzFRugqt06Vq/
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Galite paremti autorių darbą: https://www.valcabal.nl/
Šis vaizdo įrašas yra išvertas pažintiniais tikslais ir yra laisvai prieinamas internete.
Išvertė ir įgarsino – Visatos Kelionė
Šis tęsinys nėra nei apie Q, nei apie Trumpą. Jame kalbama apie Kabalą. Filmas suteiks informacijos, kuri nupūs Jus nuo kojų. Nusikaltimai, žmogžudystės, pinigų plovimas, karteliai, išdavystės, visa tai - po Jūsų nosimis... Susipažinkite su Kabala.“ – Jannet Ossebaard, autorė.
Originalus vaizdo įrašas anglų kalba: https://www.bitchute.com/video/BRizDPuLs8c4/
Vaizdo įrašas rusų kalba: https://www.bitchute.com/video/eDegaAC7jRTD/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 dalis
Jėzuitų tarybos rūstybė ... Nuo Weishaupto ir Iliuminatų ordino sukūrimo iki Napoleono ir Pirmojo pasaulinio karo. Sekite jų sunaikinimo keliu, kad sužinotumėte, su kuo mes turime reikalą.
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 2
https://www.bitchute.com/video/qY03ibT5QO6A/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 dalis
Apie Rusijos revoliuciją, Didžiąją depresiją ir II Pasaulinį karą ... visa tai paskatino Kabala. Manipuliuojant vertybinių popierių birža, stumiant Kabalos marionetes į priekį ir negailestingai nužudant milijonus jų kelyje stovėjusių žmonių. Su vienu įvarčiu ir vienu tikslu ...
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 3
https://www.bitchute.com/video/EFzCg9XW5I8G/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 dalis
Siono protokolai..
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 4 https://www.bitchute.com/video/YYTLpdXdiEVh/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 dalis
Apie Džordžijos „Guidestones“ „Agenda 21“, „Agenda 2030“, JT ir
„taikdarius“...
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 5 https://www.bitchute.com/video/uqRIoxRxua1b/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 dalis
...apie Henry Kissinger, Populiacijos Politiką, JT ir daugelį jos nevyriausybinių organizacijų, JT Gyventojų fondą, Gyventojų kontrolę, priverstinius abortus ir sterilizacijas, Planuotą tėvystę ir Margaret Sanger.
THE SEQUEL TO THE FALL OF THE CABAL - PART 6 https://www.bitchute.com/video/zzFRugqt06Vq/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Galite paremti autorių darbą: https://www.valcabal.nl/
Šis vaizdo įrašas yra išvertas pažintiniais tikslais ir yra laisvai prieinamas internete.
Išvertė ir įgarsino – Visatos Kelionė
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