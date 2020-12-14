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Каспарс Димитерс: ПОЭМА ПРО ЧЕТЫРЕ СОРОЧКИ СВЕРКАЮЩЕ-БЕЛЫЕ
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13 views • December 14, 2020
ПОЭМА ПРО ЧЕТЫРЕ СОРОЧКИ СВЕРКАЮЩЕ-БЕЛЫЕ
Посвящается всему народу Латвии
Над ложью великой три звёзды Свободы.
Лик Милды без маски в дни Covid моды.
Троица звезд — свет в пути моем млечном.
Герои последние в граните вечном.
Чудаки раз в году у подножья теснятся.
Их свечи там пламятся, факелы зрятся.
Те, кто в памяти эхо Атмоды слышат,
Теперь как собаки в намордниках дышат.
Ежедневно порталы, печатные строки
Лжепропаганды льет в нас потоки.
Пугать смертью до смерти решили нас лорды:
«Заткнитесь все в клетках! И маски на морды!»
Смотрю списки лидеров лживой дрессуры —
Журналисты, политики, из попсы фигуры.
Цифры втирая насущным десертом
Одним лишь Думписом — супер экспертом.
По барабану наука, факты, трактаты,
Честные медики нобелеаты.
Цель их одна — нас покрыть ложью, страхом,
Разделить всех по зонам, где станем мы прахом.
Человек человека чтоб страшился как звери,
Друг друга чтоб предали, режиму поверив.
Настучать, кто без маски, стать им агентом,
Клеймить несогласного Ковид диссидентом.
Дети чтоб в гаджеты переселились,
Папы и мамы чтоб вешались, спились,
Чтоб жизнью не жили, торчали лишь в Zoom-е,
Со страхом смертельным в прельстительном шуме.
Здоровых больными делать вы рады.
Латышом я родился не для этого, гады.
Как шведы про Covid нам всем доказали,
Не больше, чем от гриппа, у них умирали.
Звезды как Троица светит лучами.
Пусть идут против нас. Господь будет с нами.
Дни баррикад вернуть если б дали,
Многие там бы в намордниках стали.
Президент под маской народного друга,
Велел всем в пещерах жить, думая туго.
Без маскок законно инфицировать чихом
Позволено только инвалидам и психам.
Пусть астматику дышится туже,
Пусть сердечнику станет все хуже.
Маски от вирусов предохраняет,
Как презервативы из марли, кто не знает.
Локдауны глобальны, я это знаю,
И ствол свой я песнями заряжаю.
Пусть и давно, мой народ пробуждался.
Боролись все песнями — пел кто не сдался.
Над ложью великой три звёзды Свободы.
Лик Милды без маски в дни Covid моды.
Троица звезд — свет в пути моем млечном,
Герои последние в граните вечном.
Пробуждаться отвыкли. Вечным сном сморить знают.
Вакцин колокольчики у порога играют.
КГБ забота в прошлом — чтоб не было гласности.
КГБ в наши дни — «Комитет Госпитальной Безопасности».
Поэма моя не про вирусы смелые,
Но про сорочки четыре сверкающе-белые.
Против лже-цифр и госбестолковости.
Воскресить пора совесть. Вот мои новости.
Каспарс Димитерс
12.12.2020
Посвящается всему народу Латвии
Над ложью великой три звёзды Свободы.
Лик Милды без маски в дни Covid моды.
Троица звезд — свет в пути моем млечном.
Герои последние в граните вечном.
Чудаки раз в году у подножья теснятся.
Их свечи там пламятся, факелы зрятся.
Те, кто в памяти эхо Атмоды слышат,
Теперь как собаки в намордниках дышат.
Ежедневно порталы, печатные строки
Лжепропаганды льет в нас потоки.
Пугать смертью до смерти решили нас лорды:
«Заткнитесь все в клетках! И маски на морды!»
Смотрю списки лидеров лживой дрессуры —
Журналисты, политики, из попсы фигуры.
Цифры втирая насущным десертом
Одним лишь Думписом — супер экспертом.
По барабану наука, факты, трактаты,
Честные медики нобелеаты.
Цель их одна — нас покрыть ложью, страхом,
Разделить всех по зонам, где станем мы прахом.
Человек человека чтоб страшился как звери,
Друг друга чтоб предали, режиму поверив.
Настучать, кто без маски, стать им агентом,
Клеймить несогласного Ковид диссидентом.
Дети чтоб в гаджеты переселились,
Папы и мамы чтоб вешались, спились,
Чтоб жизнью не жили, торчали лишь в Zoom-е,
Со страхом смертельным в прельстительном шуме.
Здоровых больными делать вы рады.
Латышом я родился не для этого, гады.
Как шведы про Covid нам всем доказали,
Не больше, чем от гриппа, у них умирали.
Звезды как Троица светит лучами.
Пусть идут против нас. Господь будет с нами.
Дни баррикад вернуть если б дали,
Многие там бы в намордниках стали.
Президент под маской народного друга,
Велел всем в пещерах жить, думая туго.
Без маскок законно инфицировать чихом
Позволено только инвалидам и психам.
Пусть астматику дышится туже,
Пусть сердечнику станет все хуже.
Маски от вирусов предохраняет,
Как презервативы из марли, кто не знает.
Локдауны глобальны, я это знаю,
И ствол свой я песнями заряжаю.
Пусть и давно, мой народ пробуждался.
Боролись все песнями — пел кто не сдался.
Над ложью великой три звёзды Свободы.
Лик Милды без маски в дни Covid моды.
Троица звезд — свет в пути моем млечном,
Герои последние в граните вечном.
Пробуждаться отвыкли. Вечным сном сморить знают.
Вакцин колокольчики у порога играют.
КГБ забота в прошлом — чтоб не было гласности.
КГБ в наши дни — «Комитет Госпитальной Безопасности».
Поэма моя не про вирусы смелые,
Но про сорочки четыре сверкающе-белые.
Против лже-цифр и госбестолковости.
Воскресить пора совесть. Вот мои новости.
Каспарс Димитерс
12.12.2020
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