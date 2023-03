🔑 Truth Revealing 👀

Being aware of the corruption is only step one. Actually SEEING the Optics and hearing the Communications that are subtly given to all those Patriots and Awakened individuals. Seeing and hearing requires observation skills and critical thinking skills that have been programmed out of us by the evil ones and their agendas. Are you truly awake?

๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ

๐Ÿ’ฅ Trump In Wacco - https://rumble.com/v2efbmu-live-president-trump-in-waco-tx.html





๐Ÿ’ฅ Tactic Shift required with FOCUS... https://rumble.com/v27dvmo--tactic-shift-required.html

๐Ÿ‘‰ LOTS AND LOTS more we can do... https://rumble.com/v259xg0--lots-we-can-do.html

๐ŸŽค โ™ซโ™ซโ™ชโ™ซ Make Radio ours to control... https://rumble.com/v1vjh66--end-the-silence.html

๐Ÿ™ Ascension .. Awakening.. Eternal New ๐Ÿ”‘ https://rumble.com/v25kdyd--eternal-new.html

๐Ÿ’ฅ The real power of unity - https://rumble.com/v262lwq--divided-is-conquered-vs-duplication-and-win.html

๐Ÿ‘‰ Derek Johnson's Deeper Dive - https://rumble.com/v1jeilr--dereks-deeper-dive.html

๐ŸŸข Derek Johnson Document Download www.thedocuments.info

๐Ÿ’ฅ Lewis Herms and Bruce Poppy Truth Tour https://screwbiggov.com

๐•™๐•’๐•ก๐•ก๐•š๐•Ÿ๐•–๐•ค๐•ค ๐•š๐•ค ๐•’๐•Ÿ ๐•š๐•Ÿ๐•ค๐•š๐••๐•– ๐•›๐• ๐•“ โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†โ˜†

.......... โ„’โ„ดัตโ„ฏ โ˜ฎ

In Lak'ech Ala K'in โ™ฅ





๐“˜๐“ท๐“ฝ๐“ป๐“ธ๐“ญ๐“พ๐“ฌ๐“ฎ ๐“จ๐“ธ๐“พ๐“ป๐“ผ๐“ฎ๐“ต๐“ฏ & ๐“ฏ๐“ฒ๐“ท๐“ญ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ฑ๐“ฎ๐“ป๐“ฎ.๐Ÿ‘‡

โœ” Gab 'Thrivalism & The Twisted Light Worker' - https://gab.com/groups/64573 ๐Ÿ—ก

โœ” MEWE 'Thrivalism & The Twisted Light Worker' - https://mewe.com/group/62793e4f36fb520921c6f3f0 ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Thrivalism & The Twisted Light Worker - https://t.me/Thrivalism ๐Ÿ—ก

โœ” Telegram Channel 'Digital Warriors United' - https://t.me/DigitalWarriorsUnited ๐Ÿ—ก





Also Find me on Rumble, Brighteon, Bitchute and UGEtube. Search for "Twisted Light Worker."





๐ŸŒน โ˜• ๐“ซ๐“พ๐”‚ ๐“ถ๐“ฎ ๐“ช ๐“’๐“ธ๐“ฏ๐“ฏ๐“ฎ๐“ฎ https://www.buymeacoffee.com/NeilSperling ๐Ÿบ