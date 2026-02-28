© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FLY AWAY
HERMES THOTH
AURACLE T1
WE'LL BE LEAVING SOON BY VENUS
LIKE THE PROPHETS TOLD NOW WE FLY AWAY
IT'S THE EARTH THAT SAILS THE OCEANS DEEP
SAILING HOME THE ARK IS NOW FULL OF LOVE
WHATEVER THE COST, WHATEVER I DO
WHATEVER MY FATE, I KNOW THAT YOU WILL ALWAYS PULL ME THROUGH
EVERYTHING IS POSSIBLE WITH YOU
ONCE WE PASS THE BELT OF PASSION
WE SHALL SAIL HOME FREE TO MOTHER'S ARMS
WHEREVER I GO, WHEREVER YOU ARE
THE PEACE YOU BRING IS LIFTING ME SO FAR
NOW I SEE, IT'S A MIRACLE
SO HUSH NOW, FORGIVE ME ALL THE SECRETS AND THE LIES
HOLD ME, EVERYTHING IS HOLY NOW YOU'RE MINE
YOU BRING ME HOME
TOWARDS ORION'S BELT WE'RE SAILING
YES, MY GIZA HOME BUILT TO SHOW THE WAY HOME
TIME TO FLY AWAY WITH YOU IN MY ARMS
OUR CHILDREN FLY WITH OUR WINGS REBORN
YOU MADE ME SEE THAT
WHATEVER THE COST, WHATEVER I DO
WHATEVER MY FATE, I KNOW THAT I CAN ALWAYS COUNT ON YOU
YOU MADE ME SEE
OH, HUSH NOW, FOREGIVE ME ALL THE SECRETS AND THE LIES
HOLD ME, FOR DEEP WITHIN THE MYSTERY OF YOUR EYES
I'M HOME NOW
FOR NOW LOVE SHALL REIGN SUPREME ACROSS THIS UNIVERSE
YES LOVE, IS HOW WE FLY ACROSS THE UNIVERSE
YES MY ARK NEEDS YOU