FLY AWAY
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
7 views • 5 days ago

FLY AWAY

HERMES THOTH

AURACLE T1

WE'LL BE LEAVING SOON BY VENUS

LIKE THE PROPHETS TOLD NOW WE FLY AWAY

IT'S THE EARTH THAT SAILS THE OCEANS DEEP

SAILING HOME THE ARK IS NOW FULL OF LOVE


WHATEVER THE COST, WHATEVER I DO

WHATEVER MY FATE, I KNOW THAT YOU WILL ALWAYS PULL ME THROUGH

EVERYTHING IS POSSIBLE WITH YOU


ONCE WE PASS THE BELT OF PASSION 

WE SHALL SAIL HOME FREE TO MOTHER'S ARMS


WHEREVER I GO, WHEREVER YOU ARE

THE PEACE YOU BRING IS LIFTING ME SO FAR

NOW I SEE,  IT'S A MIRACLE

SO HUSH NOW, FORGIVE ME ALL THE SECRETS AND THE LIES

HOLD ME, EVERYTHING IS HOLY NOW YOU'RE MINE

YOU BRING ME HOME


TOWARDS ORION'S BELT WE'RE SAILING

YES, MY GIZA HOME BUILT TO SHOW THE WAY HOME

TIME TO FLY AWAY WITH YOU IN MY ARMS

OUR CHILDREN FLY WITH OUR WINGS REBORN


YOU MADE ME SEE THAT 

WHATEVER THE COST, WHATEVER I DO

WHATEVER MY FATE, I KNOW THAT I CAN ALWAYS COUNT ON YOU

YOU MADE ME SEE

OH, HUSH NOW, FOREGIVE ME ALL THE SECRETS AND THE LIES

HOLD ME, FOR DEEP WITHIN THE MYSTERY OF YOUR EYES

I'M HOME NOW


FOR NOW LOVE SHALL REIGN SUPREME ACROSS THIS UNIVERSE

YES LOVE, IS HOW WE FLY ACROSS THE UNIVERSE

YES MY ARK NEEDS YOU


prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
