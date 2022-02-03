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Η ΑΠΤΟΗΤΗ ΚΟΥΣΤΩΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΟΝΤΟΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΣ
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684 views • February 03, 2022
Αφού πλέον έχουν αρρωστήσει σχεδόν όλοι που ξεκίνησαν γονιδιακή θεραπεία ανα τον κόσμο ενώ έχουν καταλάβει πως το μεταδίδουν κιόλας και την ίδια ώρα τα κρούσματα και οι θάνατοι ξεκάθαρα παντού πηγαίνουν ανάλογα με τα μπολιάσματα, άρχισαν να ομολογούν στατιστικά υπολογιστικά λάθη όπου αδίκως κατηγόρησαν τους ανεμβολίαστους, λανθασμένους υπολογισμούς για τα θύματα των σκευασμάτων και υπεραυξημένα νούμερα θανάτων από κορονοϊό, για το οποίο βέβαια εμάς ο κύριος Τσιόδρας είχε φροντίσει να μας ενημερώσει από νωρίς. Όπως και να’χει το αποκορύφωμα όλων αυτών είναι η παραδοχή πως η πολυπόθητη ανοσία της αγέλης αποτελεί τελικά μια φρούδα ελπίδα, το ίδιο προφανώς και η ελευθερία αν κάναμε όλοι αυτό το ένα και μοναδικό πράγμα.
Μοιραία λοιπόν φαίνεται πως θα οδηγούνταν σε μια αποκλιμάκωση όπως μας δείχνουν στην Αγγλία, τη Δανία και σε άλλες χώρες δειλά δειλά οπότε λογικά θα πρέπει να περιμένουμε κάτι σχετικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε τα μπολιάσματα αργότερα. Την ίδια στιγμή βέβαια εμφανίζονται διάφορες αντιδράσεις στον πλανήτη με πιο γνωστό το μακροσκελές κονβόι των φορτηγών στον Καναδά στο οποίο δείχνουν συμπαράσταση ανάλογη και άλλες χώρες. Το θέμα είναι όμως, αυτά αποτελούν μια υγιή αντίδραση των ανθρώπων ή μια ακόμα τεχνητή διέξοδο που προσφέρει το αφεντικό για να μας ρίξει στο επόμενο επίπεδο της ατζέντας με τα ήδη τεράστια προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Τη σήμερον ημέραν όμως βλέπεις όλα φαίνεται πως περνούν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Μεγάλης Επανεκκίνησης, ένα κέντρο με μια τεράστια υποδομή και σχεδιασμό για τα πάντα μέσα στα χρόνια από του οποίου τα σχολεία έχει περάσει μεγάλο μέρος των ατόμων που στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ως ηγέτες στις χώρες τους ή κατείχαν πολλές άλλες καίριες θέσεις και απλά φορώντας διαφορετικά μπλουζάκια έκαναν πως τσακώνονται και ότι ζούμε σε δημοκρατίες για να οδηγήσουν πάντα τον κόσμο στην κατεύθυνση που η ατζέντα όριζε. Εκεί λοιπόν παρατηρήσαμε πως οι υποτιθέμενοι ηγέτες της Ελλάδος βρίσκονταν συνέχεια παρόντες για να φτάσουμε κιόλας στη δημιουργία του Ελληνικού σπιτιού του Davos και του επίσημου ανοίγματος της χώρας μας στις μεγάλες πολυεθνικές να έρθουν και να ελέγξουν πλήρως κάθε πόρο και θεσμό στη νέα κατάσταση.
Ας είναι καλά για όλα αυτά η δυνατότητα του αφεντικού να δημιουργεί χρήμα και αρα να έχει απεριόριστους πόρους να εξαγοράζει ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε εξυπηρετεί το πλαίσιο της απόλυτης υποδούλωσης της ανθρωπότητας, της παραχώρησης της ελεύθερης βούλησης και εν τέλει τη φυλάκιση της ίδιας της ψυχής που μας έδωσε ο Πατέρας μας. Παρ’οτι όμως η επίθεση είναι τόσο πολυμέτωπη και οι καιροί δύσκολοι, όσο εμμένουμε να σκεφτόμαστε και να δρούμε βάσει των πνευματικών αξιών τότε ακόμα περισσότερο ο Θεός ευνοεί τα εξωτερικά γεγονότα προς όφελος μας ενώ κι εμείς αντιμετωπίζουμε τη ζωή με τρόπο που οποιαδήποτε πρόκληση τη διανθίζει.
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Μοιραία λοιπόν φαίνεται πως θα οδηγούνταν σε μια αποκλιμάκωση όπως μας δείχνουν στην Αγγλία, τη Δανία και σε άλλες χώρες δειλά δειλά οπότε λογικά θα πρέπει να περιμένουμε κάτι σχετικό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε τα μπολιάσματα αργότερα. Την ίδια στιγμή βέβαια εμφανίζονται διάφορες αντιδράσεις στον πλανήτη με πιο γνωστό το μακροσκελές κονβόι των φορτηγών στον Καναδά στο οποίο δείχνουν συμπαράσταση ανάλογη και άλλες χώρες. Το θέμα είναι όμως, αυτά αποτελούν μια υγιή αντίδραση των ανθρώπων ή μια ακόμα τεχνητή διέξοδο που προσφέρει το αφεντικό για να μας ρίξει στο επόμενο επίπεδο της ατζέντας με τα ήδη τεράστια προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Τη σήμερον ημέραν όμως βλέπεις όλα φαίνεται πως περνούν από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Μεγάλης Επανεκκίνησης, ένα κέντρο με μια τεράστια υποδομή και σχεδιασμό για τα πάντα μέσα στα χρόνια από του οποίου τα σχολεία έχει περάσει μεγάλο μέρος των ατόμων που στη συνέχεια παρουσιάστηκαν ως ηγέτες στις χώρες τους ή κατείχαν πολλές άλλες καίριες θέσεις και απλά φορώντας διαφορετικά μπλουζάκια έκαναν πως τσακώνονται και ότι ζούμε σε δημοκρατίες για να οδηγήσουν πάντα τον κόσμο στην κατεύθυνση που η ατζέντα όριζε. Εκεί λοιπόν παρατηρήσαμε πως οι υποτιθέμενοι ηγέτες της Ελλάδος βρίσκονταν συνέχεια παρόντες για να φτάσουμε κιόλας στη δημιουργία του Ελληνικού σπιτιού του Davos και του επίσημου ανοίγματος της χώρας μας στις μεγάλες πολυεθνικές να έρθουν και να ελέγξουν πλήρως κάθε πόρο και θεσμό στη νέα κατάσταση.
Ας είναι καλά για όλα αυτά η δυνατότητα του αφεντικού να δημιουργεί χρήμα και αρα να έχει απεριόριστους πόρους να εξαγοράζει ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε εξυπηρετεί το πλαίσιο της απόλυτης υποδούλωσης της ανθρωπότητας, της παραχώρησης της ελεύθερης βούλησης και εν τέλει τη φυλάκιση της ίδιας της ψυχής που μας έδωσε ο Πατέρας μας. Παρ’οτι όμως η επίθεση είναι τόσο πολυμέτωπη και οι καιροί δύσκολοι, όσο εμμένουμε να σκεφτόμαστε και να δρούμε βάσει των πνευματικών αξιών τότε ακόμα περισσότερο ο Θεός ευνοεί τα εξωτερικά γεγονότα προς όφελος μας ενώ κι εμείς αντιμετωπίζουμε τη ζωή με τρόπο που οποιαδήποτε πρόκληση τη διανθίζει.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Γκρουπ στο Viber: https://invite.viber.com/?g=ti5xMtOGxU1U2nHFLjg6MkCDGmuUSOA6
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι στο Rumble: https://rumble.com/user/AngeloKar
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
ΌΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΉΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/i-aptoiti-koustodia-enos-katarreontos-afigimatos
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