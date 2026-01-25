BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Adapté d’un air que vous allez reconnaître (ou pas…)
La Mite dans la Caverne
La Mite dans la Caverne
42 followers
0
12 views • 10 hours ago

Orchestration réalisée en partie avec IA (Suno v5) et voix IA sur paroles de mon cru.

Pour ceux qui le souhaitent, je rappelle que la transcription complète de toutes mes vidéos figure sur mon blog https://lamitedanslacaverne.blogspot.com/2026/01/adapte-dun-air-que-vous-allez.html

Chaîne « la caverne de la mite » pour tout ce qui n'est pas politique : https://www.youtube.com/channel/UCOV6NrIse4qFj6FyVnv3iEw

Un certain nombre de mes vidéos n'a pas plu à l'algorithme Youtube. Pour avoir accès à la totalité (ou en cas de disparition de la chaîne) retrouvez-moi sur d'autres plateformes moins casse-c... :

ODYSEE : https://odysee.com/@LaMiteDansLaCaverne:4

RUMBLE : https://rumble.com/c/c-1464601

BITCHUTE : https://www.bitchute.com/channel/lamitedanslacaverne

BRIGHTEON : https://www.brighteon.com/channel/lamitedanslacaverne

#humour #actualités #news #analyses #Sociologie #france #macron #Brigitte #IntelligenceArtificielle #IA #AI #parodie #chanson #chansonfrançaise


satirehumourpolitiqueanalyseactualitesociologiechanson
